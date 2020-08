Dokumentarista Michael Moore, varuje, že "Trump znovu vyhraje prezidentské volby"

30. 8. 2020





Podle Moorea je nadšení pro Trumpa v nerozhodných státech "absolutně vrcholné". Moore apeluje na Američany, aby každý z nich přesvědčil 100 voličů, aby šli k urnám.

Dokumentarista Michael Moore varuje, že Donald Trump má tak vysokou podporu v řadě rozhodujících států, že liberální levice se ani nenaděje, a Trump bude znovu v Bílém domě. Nesmí se podle něho stát to, co se stalo v roce 2016, kdy se mnozí Američané neobtěžovali jít k volbám, protože usuzovali, že vítězství Hillary Clintonové je automatické.Moore poukazuje na průzkumy veřejného mínění v rozhodujících státech, jako je Minnesota a Michigan, a argumentuje, že Trump tam má tutéž podporu jako Biden, nebo i větší.Michael Moore se obrátil na voliče: "Nenechávejte to na demokraty, aby se zbavili Trumpa. To musíte udělat VY. Musíme se během zbývajících 67 dní všichni každý den vzbudit a zajistit, aby každý z nás přiměl stovku lidí, aby šli k volbám. JEDNEJTE TEĎ!Podrobnosti v angličtině ZDE