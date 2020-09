Kolik lidí zabil koronavirus?

3. 9. 2020

V časech zvratů – válek, přírodních pohrom, epidemií – výzkumníci potřebují rychle evidovat počet úmrtí. Zpravidla používají důvěryhodnou metodu: evidenci nadbytečných úmrtí. Tato metoda pomáhá epidemiologům zaznamenat rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Slouží také k identifikaci hotspotů. Podle údajů z 32 států, které letos zaznamenávaly nadbytečná úmrtí, od začátku pandemie do konce července zemřelo „navíc“ téměř 600 tisíc lidí, informuje časopis Nature .

Avšak tato vysoce efektivní metoda má několik chyb. Nedokáže rozlišit, kolik lidí zemřelo na Covid-19 a kolik osob přišlo o život kvůli dalším faktorům, jako je narušení regulérní lékařské péče, kdy lidé nemohli být ošetřeni nebo se jim nedostalo adekvátní léčby. Naopak ubylo třeba obětí dopravních nehod a kriminálních činů páchaných mimo domov. Statistiky se rovněž staly politickým nástrojem. Kompletní výsledky však budeme znát až poté, co pandemie odezní. Jenže to je běh na dlouhou trať.

Analýza Nature vychází z poznatků otištěných v listech Financial Times a Economist. Ve dvou těžce zasažených zemích – ve Spojených státech a ve Španělsku – nejsou nadbytečná úmrtí zahrnuta do statistik zohledňujících úmrtí v souvislosti s Covidem-19. V USA se jedná o 25 procent více mrtvých a ve Španělsku o 35 procent. Kupříkladu v Peru je to ještě horší, neboť tam v oficiálních statistikách chybí 74 procent úmrtí. Naopak třeba v Bulharsku navzdory pandemii zemřelo méně lidí, než se původně předpokládalo.

Nyní nám statisticky zaznamenávající nadbytečná úmrtí pomáhají mapovat zdroje nákaz v různých oblastech. V budoucnosti, kdy budou k dispozici precizní údaje související s úmrtím té které osoby, budou vědci schopni analyzovat dopady hromadných uzavírek a dalších zásahů – tím, že zohlední přímá a nepřímá úmrtí v té které zemi. V současné době je to riskantní podnik, protože pandemie stále zuří a její konečný účet není dosud znám.







Celý článek v angličtině ZDE