Koronavirus: Nelíbejte se a při sexu mějte na obličeji roušku

Průběžné zpravodajství

2. 9. 2020

nakažených, je to nárůst za posledních 24 hodin o 504 případů, poprvé je to denní přírůstek nad 500.

- Primátorka Madridu uvedl, že "prakticky všechny děti", které se v madridském regionu vrátí do školy, budou v nadcházejících měsících nakaženy koronavirem.









- Francie zaznamenává velmi vysoké počty nákaz. Ve středu registrovala 7017 nových infekcí. Je to těsně pod počtem nákaz v době vrcholící infekce na jaře, 31. března, kdy Francie registrovala 7578 nákaz. Podobně jako v jiných evropských zemích však nákaza nyní postihuje hlavně mladé lidi, kteří na koronavirus neumírají.- Demonstranti protestující proti koronavirové karanténě smějí být nazýváni "covidioti", rozhodli prokurátoři v Berlíně a odmítli žaloby proti sociálnědemokratické političce Saskii Eskenové, která tohoto výrazu použila na Twitteru. Eskenová podle nich využívá svého ústavního práva vyjádřit svůj názor.- Rozsáhlá studie provedená na Islandu zjistila, že protilátky proti koronaviru trvají čtyři měsíce. informoval. Je to povzbuzující pro pracovníky vytvářející vakcínu. ZDE - Evropská unie varuje vlády, aby nezkracovaly čtrnáctidenní karanténu pro lidi nakažené koronavirem, protože u některých vzniká infekce až 14 dní po nákaze. Zkrácení karantény plánuje Německo poté, co ji zkrátily Holandsko a Norsko. U 3-4 procent nakažených se nákaza projevuje až po 14 dnech. V Evropě je nyní 46 nákaz na 100 000 obyvatel.- Španělsko zaznamenalo 479 554 nákaz, 3663 nákaz za posledních 24 hodin. Za posledních sedm dní zemřelo ve Španělsku na koronavirus 177 osob. Nejpostiženější je Madrid.- Holandsko registrovalo ostrý nárůst nákaz, 734 nákaz za posledních 24 hodin. Za posledních 14 dní byl denní nárůst nákaz kolem 500 případů.- Steroidy dexametazon a hydrokortizon zachraňují životy pacientů, nakažených Covidem-19, kteří jsou na ventilátoru. Riziko úmrtí při použití těchto steroidů klesá o 20 procent. Vyplývá to ze sedmi testů s 1703 pacienty. ZDE