I chybující lidé si zaslouží zastání, paní Maláčová

3. 9. 2020 / Lukáš Kraus

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová pro Reflex uvedla, že chce pro lidi, co „dělají všechno správně“ důstojný život, a to i ve stáří. Já říkám, že z ekonomického hlediska je nutné postavit na nohy i ty lidi, kteří třeba nedělají celý život všechno správně, naletí třeba na klamavou reklamu, dostanou se do dluhové spirály, dělají práci načerno a pro daňové příjmy, pro stát jsou fakticky odepsaní.

O tyhle lidi se má zajímat sociální demokracie, a obnovit tak ve společnosti důvěru v právní stát a funkčnost společnosti. Ostentativně v médiích tvrdit, že tyhle lidi socialisty nezajímají, štítit se jich, je oportunismus jak proti elementární myšlence levicové politiky, tak proti křesťanské kultuře a humanismu.