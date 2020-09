Trump "se posmíval padlým americkým vojákům", jeho kampaň mění Bidenovy fotografie, aby Biden vypadal starší

5. 9. 2020

"Když můj syn jako dobrovolník vstoupil do americké armády a byl rok v Iráku, získal bronzovou hvězdu a další vyznamenání, nebyl hlupák," řekl Biden v rozhořčení. Jeho syn Beau, který zemřel na rakovinu mozku v roce 2015, byl jako voják v Iráku v roce 2008.







O Trumpovi je známo, že označoval zemřelého republikánského politika Johna McCaina za "ztroskotance", protože byl ve vietnamském zajetí. Dnes Trump tvrdí, že McCaina nikdy za ztroskotance neoznačil. Lže:





Jak Elizabeth Neumann, bývalá náměstkyně ministra pro kontraterorismus na ministerstvu vnitřní bezpečnosti, a Miles Taylor, bývalý šéf štábu na tomto ministerstvu, potvrdili, že je toto svědectví pravdivé a vyjádřili se, že Trumpovo nízké mínění o padlých či zraněných vojácích v boji bylo ve vládě dobře známo.Současný ministr obrany a Trump sám tvrdili, že článek v časopise The Atlantic je lživým útokem na Trumpa, jehož účelem je poškodit Trumpovy šance na znovuzvolení.Avšak viditelně rozhněvaný Joe Biden charakterizoval Trumpovy výroky jako "odporné" a dodal, že Trump "není hoden být vrchním velitelem amerických vojsk."



Trump se rozčiloval po McCainově úmrtí, že byly americké vlajky na vládních budovách ve Washingtonu umístěny na znak smutku na půl žerdě. "Proč to do prdele děláme kvůli tomu zoufalci? Byl to do prdele zoufalec."



Mr. President, this is not true. You were angry that DHS notified federal buildings to lower the flags for Sen. McCain. I would know because your staff called and told me. https://t.co/C28fqZ4Whu — Miles Taylor (@MilesTaylorUSA) September 4, 2020







Trump označil za ztroskotance in G. H.W. Bushe za to, že byl sestřelen za druhé světové války jako námořní pilot Japonci.



Mr. President, if you don’t respect our troops, you can’t lead them. pic.twitter.com/hcX9hGgdm5 — Joe Biden (@JoeBiden) September 4, 2020

Trump: The Atlantic je časopis, který umírá, tak si vymysleli lež. John Harwood: Informace časopisu The Atlantic potvrdily Associated Press, The Washington Post a Fox News.



the Atlantic’s story has been confirmed by the Associated Press, the Washington Post, and Fox News https://t.co/RWCfTLUEro — John Harwood (@JohnJHarwood) September 4, 2020

Jennifer Griffin, Fox News: Dva bývalí vysocí členové Trumpovy administrativy potvrdili informace Jeffreyho Goldberga, že se prezident Trump posmíval veteránům a nechtěl jet na hřbitov amerických padlých vojáků v Aisne-Marne nedaleko Paříže.



Two former sr Trump admin officials confirm .@JeffreyGoldberg reporting that President Trump disparaged veterans and did not want to drive to honor American war dead at Aisne-Marne Cemetery outside Paris. — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) September 4, 2020









Josh Campbell: Fox News tady potvrdily podrobnosti článku v časopise The Atlantic:



Trump říkával o amerických veteránech. "Proč to dělají? Nevydělávají žádné peníze."



Odmítl účast vojenských mrzáků na přehlídce: "To nevypadá dobře. Američanům se to nelíbí."







The Atlantic i výroky připisované Donaldu Trumpovi. Můj zdroj, bývalý činitel Trumpovy vlády, mi řekl, že když prezident mluvil o válce ve Vietnamu, říkal, že to byla blbá válka. Kdokoli, kdo tam jel, byl blbec. Prezident říkával o amerických veteránech: "Proč to dělají? Vždyť nevydělávají žádné peníze." Zdroj mi řekl, že to je u Trumpa charakterová chyba: "Trump prostě nechápe, proč by někdo zemřel za svou zemi, za to to nestojí." Ohledně cesty do Francie k připomenutí ukončení první světové války, říkal tento bývalý činitel, prezident nebyl v dobré náladě. Francouzský prezident Macron řekl něco, co Trumpa rozčílilo, zpochybňoval, proč musí jít na dva hřbitovy. "Proč musím jít na dva?" Jeho pracovníci mu vysvětlili, že to může zrušit, ale byl varován, že "tisk vás za to zabije". Prezident zuřil jako sršáň, když to tisk pak skutečně udělal, řekl tento pracovník. Činitel vysvětlil, že žádné bezpečnostní nebezpečí nehrozilo a klidně bylo možno na ten hřbitov jet automobilem. Byl asi 60 km od Paříže. "Prezident jezdí autem často. Ostatní světoví politikové odjeli na ten hřbitov auty, on prostě jet nechtěl." Ohledně prezidentova plánování vojenské přehlídky v den 4. července, při plánování v Bílém domě, poté, co viděl v roce 2017 vojenskou přehlídku v Den Bastilly ve Francii, řekl Trump ohledně navrhované přítomnosti vojenských mrzáků: "To nevypadá dobře. Američanům se to nelíbí." Co se týče senátora Johna McCaina, tento zdroj svědčil, že ho Trump naprosto nenáviděl: "Pořád se ptal, proč ho považujete za hrdinu?" Dva zdroje potvrdily, že Trump nechtěl, aby byly dány vlajky na půl žerdi poté, co John McCaine zemřel, ale jiní pracovníci Bílého domu to nařídili. Došlo ke konfliktu s Trumpem a Trump pak ustoupil.

Here's Fox News Channel confirming details of the @JeffreyGoldberg article.



Trump would say about American veterans: "What's in it for them? They don't make any money."



Here's Fox News Channel confirming details of the @JeffreyGoldberg article.

Trump would say about American veterans: "What's in it for them? They don't make any money."

On including wounded military veterans in a parade: "That's not a good look. Americans don't like that."



Vyšlo také najevo, že Trumpova kampaň za jeho znovuzvolení systematicky mění ve videozáběrech, které používá pro svou reklamu, vizáž Joea Bidena: upravuje jeho tvář, aby vypadal daleko starší a unavenější, než je ve skutečnosti. ZDE









Sobotní deník Daily Telegraph informuje, že Donald Trump si vynutil odvolání britského velvyslance Sira Kima Darrocha z Washingtonu poté, co v roce 2019 byly prozrazeny jeho nelichotivé depeše o Trumpovi, posílané Darrochem z USA do Londýna. Absolutně tím Trump porušil diplomatický protokol, avšak britská vláda se Trumpa bála, tak Darrocha vyhodila.