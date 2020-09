Británie zaznamenala náhlý rekordní nárůst koronavirových infekcí

- Británie v neděli zaznamenala masivní nárůst koronavirových infekcí uprostřed obav, že vláda přestala epidemii zvládat, a to právě v době, kdy se lidé mají navracet do práce a univerzity mají zahájit školní rok. V neděli bylo testováno v Británii pozitivně téměř 3000 lidí, je to nárůst za posledních 24 hodin o 50 procent a nejvyšší denní nárůst od května. Podobně jako v jiných zemích, které zrušily karanténu, většina nových nákaz je u mladších lidí, kteří typicky mají lehčí průběh infekce než lidé starší padesáti let. Počet lidí končících v nemocnici zatím neroste, ale přijímání lidí do nemocnic má od počátku nákazy zpoždění asi o čtrnáct dní. V Británii bylo v neděli zaznamenáno 2988 nových nákaz. Zároveň roste znepokojení, že testovací střediska počet případů nezvládají. Mnoho lidí, kteří v posledních dnech požadovali testy, bylo posláno na "bizarní místa" ve vzdálenosti až 160 km, protože jejich místní testovací centra byla zahlcená. ZDE - Proč je počet mrtvých nyní o hodně menší než na jaře? Nikdo si není jist, ale částečně je to dáno tím, že nynější nakažení jsou mladší a že dodržují sociální distancování. Více než dvě třetiny nově nakažených Angličanů je mladších než 40. Riziko úmrtí na koronavirus se zdvojnásobuje s každými šesti lety věku. Podle výzkumu z Oxfordu nakažení pacienti nyní v nemocnicích umírají čtyřikrát méně častěji než v dubnu. Lékaři použivají nové, neinvazivní ventilátory, zvládání infekce v nemocnicích se zlepšilo a nemocných je méně, takže se jim lékaři mohou více věnovat. Steroidy dexametazon a hydrocortizon také snižují počet úmrtí, protože uklidňují reakci imunitního systému organismu. Není pravda, že by se koronavirus měnil a stával se méně či více nebezpečným. ZDE