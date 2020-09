Trump věděl, že je Covid nebezpečná, smrtelná nemoc, ale rozhodl se to utajit

10. 9. 2020



Donald Trump poskytl novináři Bobu Woodwardovi 18 rozhovorů. Ty tvoří základ Woodwardovy nové knihy Rage (Zuřivost). Trump řekl o koronaviru: "Tohle je opravdu smrtící nákaza."



Donald Trump věděl, jak nebezpečná je koronavirová pandemie už letos v únoru, ale záměrně se rozhodl to utajit a lhát veřejnosti, "že o nic nejde". Vyplývá to z Trumpových rozhovorů s Bobem Woodwardem, jedním z nejuznávanějších amerických novinářů.



Od prosince 2019 do července 2020 poskytl Donald Trump Bobu Woodwardovi 18 rozhovorů. Ty tvoří základ Woodwardovy nové knihy Rage, v níž se Trump odsuzuje sám vlastními slovy.

V knize, vycházející pouhé dva měsíce před americkými prezidentskými volbami, Trump označuje bývalého prezidenta George W. Bushe za "blbého idiota" a zesměšňuje tam hnutí Black Lives Matter a jeho úsilí o rasovou rovnost a o ukončení policejní brutality.Z knihy také vyplývá, že Spojené státy se zřejmě v roce 2017 přiblížily jaderné válce se Severní Koreou.Knihaukazuje obrovský rozdíl mezi Trumpovými výroky na veřejnosti a v soukromí ohledně koronavirové pandemie, která usmrtila více než 190 000 Američanů a vyvolala největší hospodářské problémy od Velké hospodářské krize.Už 28. ledna 2020 poskytl Trumpovi Robert O'Brien, poradce pro národní bezpečnost, drsné varování. O'Brien informoval Trumpa, že Covid-19 bude "největší národní bezpečnostní hrozbou". Trump se na to díval vykuleně, praví se v knize.O tři dny později oznámil Trump zákaz cestování z Číny, i když virus už byl v USA.7. února řekl Trump telefonicky Woodwardovi: "Šíří se to vzduchem. To je vždycky horší než na dotek. Nemusíte se ničeho dotýkat. Víte? Ale vzduch, ten prostě vdechnete a tak se to šíří. A tak je to velmi problematické. Je to také daleko víc smrtící než i ty nejsilnější chřipky."Dodal: "Tohle je opravdu smrtící."Avšak únor, podle názoru Woodwarda i mnoha dalších analytiků, byl promarněný měsíc. 27. února řekl Trump na veřejnosti: "Ono to zmizí. Jednoho dne - je to jako zázrak - to zmizí." Ve tweetu z 9. března Trump koronavirus explicitně srovnal s chřipkou. Tvrdil, že: "Nic se neuzavírá. Život i ekonomika během chřipkoé epidemie dál fungují. Na to myslete!"19. března Trump vyhlásil celostátní nouzový stav, ale řekl Woodwardovi: "Chtěl jsem to pořád zlehčovat. Stále to pořád zlehčuju, protože nechci vyvolat paniku."Ve středu odpoledne na to reagoval Joe Biden: "Trump věděl, jak smrtící je ta pandemie. Byla daleko vražednější než chřipka. Věděl to a záměrně to zlehčoval. Je to horší, lhal americkému lidu. Vědomě a záměrně lhal o hrozbě, kterou to tvořilo, celé zemi po dlouhé měsíce."Biden dodal: "Trump ty informace měl. Věděl, jak je to nebezpečné, a když tato smrtící choroba ničila náš národ, záměrně nedělal svou práci. Byla to věc života a smrti - zrada amerického lidu. Experti poukazují na to, že kdyby jednal jen o týden dříve, byly by zachráněny životy 36 000 lidí."V květnu se Woodward zeptal Trumpa, jestli si ještě na to drsné O'Brienovo varování z 28. ledna pamatuje. Trump odpověděl: "Ne, nepamatuju. Jsem si jist, jestliže to řekl - víte, jsem si jist, že to řekl. Je to slušný člověk."A ve svém posledním rozhovoru v čerenci se Trump pokusil vyhnout odpovědnosti a řekl Woodwardovi: "Ten virus se mnou nemá nic společnéhpo. Není to moje vina. Je to... Ten virus pustila do světa Čína."Knihataké obsahuje zatracující názory na Trumpovo selhání postavit se do čela kampaně proti koronaviru, například když odmítal nařídit hospodářské uzamčení země a váhání a odpor po dobu dlouhých měsíců nařídit nošení roušek.Hlavní vládní americký epidemiolog dr. Anthony Fauci charakterizuje Trumpovo vedení jako "bezcílné" a poukazuje na to, že jeho "schopnost udržet pozornost je jako mínusové číslo." Fauci dodal: "Jediné, o co Trump usiluje, je být znovuzvolen."Woodward, 77, dostal dvakrát Pulitzerovu cenu a psal o devíti amerických prezidentech. Jeho investigativní práce s kolegou Carlem Bernsteinem o vloupání do Watergate způsobila rezignaci prezidenta Richarda Nixona. Trump Nixona obdivuje a nyní napodobuje jeho strategii prosazující "zákon a pořádek".Ale Trump řekl, že Woodward nechal Bushe "vypadat jako blbého idiota, jímž on byl", praví se v knize, a o Baracku Obamovi se vyjádřil: "Nemyslím si, že je Obama inteligentní... Myslím, že se šíleně přeceňuje. A nemyslím, že je to dobrý řečník."Trump také řekl Woodwardovi, že severokorejský diktátor Kim Jong-un zastává názor, že Obama je "debil".V červnu, uprostřed protestů proti rasové nespravedlnosti po policejním usmrcení George Floyda, řekl Woodward Trumpovi, že by bílí muži s výhodami a výsadami, jako oni dva, měli vnímat těžkou situaci Afroameričanů.Trump výsměšně odpověděl: "Ne. To přeháníte, co? To si teda vůbec nemyslím."Kniha cituje Jareda Kushnera, Trumpova zetě a poradce, že klíčem k porozumění Trumpovi jsou čtyři texty, včetněod Lewise Carrolla. Kushner parafrázoval výrok cheshirské kočky z Alenky: "Když nevíte, kam jdete, dostanete se tam každou cestou."Woodward také píše, že Trumpův tým pro bezpečnost státu varoval, že v roce 2017 se Spojené státy přiblížily jaderné válce se Severní Koreou. Tehdejší ministr obrany James Mattis spal v šatech, aby byl připraven pro případ, že KLDR odpálí proti USA jadernou zbraň, a modlil se ve washingtonské národní katedrále. Mike Pompeo, ministr zahraničí, je citován: "Nevěděli jsme, zda to bylo reálné, anebo to bylo jen předstírání."Záhadným způsobem se Trump vytahoval Woodwardovi o novém tajném zbrojním systému. "Zkonstruoval jsem jaderný zbraňový systém, jaký v této zemi nikdo nikdy dosud neměl." Woodward píše, že existenci systému potvrdily i další zdroje, a diví se, že o tom Trump mluvil veřejně.Woodward také dostal 27 "milostných dopisů", které si Trump vyměnil s Kimem. Kim lichotí Trumpovi tím, že ho opakovaně oslovuje "Vaše Excelence", a píše, že "hluboké a mimořádné přátelství mezi námi bude fungovat jakou kouzelná síla." V jiném dopise Kim píše, že setkání s Trumpem "mu připomínalo scénu z nějakého fantastického filmu".Minulý měsíc Trump preventivně zaútočil na knihua napsal na Twitteru: "Ta kniha od Boba Woodwarda bude FALEŠNÁ, jako vždycky, stejně jako byly mnohé ty ostatní."