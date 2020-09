Studie: V těch zemích, které zavedly nejpřísnější opatření proti pandemii, byla ekonomika postižena nejméně

13. 9. 2020 / Jan Čulík



V České republice, zdá se, dochází k skutečné krizi, píše Jan Čulík. Země je neschopná kritického úsudku a věcného, analytické zhodnocení koronavirové situace.



Je naprosto ostudné, když neodpovědně a kriminálně odvysílá televize Seznamu nebezpečný blábol maniaka Šmuclera, který situaci vůbec nerozumí. PROČ DÁVAT V MÉDIÍCH PROSTOR BLBŮM? DESTABILIZUJE TO ZEMI, PROTOŽE TO NORMALIZUJE SMRTÍCÍ NESMYSLY. Je ohromující, že osoby, které v českých médiích vystupují jako údajní vědečtí či lékařští odborníci, nemají vůbec aktuální informace o mezinárodní debatě o koronaviru, šíří nesmysly a často dokonce protiřečí oficiálním, vědecky podloženým varování Světové zdravotnické organizace.



Zaprvé, vědci varují, že imunita proti koronavirové nákaze získaná infekcí zřejmě trvá jen měsíc dva. Zadruhé, i kdyby bylo promoření společnosti možné, funguje teprve při imunitě 80 procent obyvatelstva. Vzhledem k tomu, že úmrtnost na pandemii je 1-2 procenta nakažených (v některých zemích až 5 procent), při nákaze 8 milionů Čechů by zemřelo cca 160 000 lidí. Je na toto Česká republika skutečně připravena?



PROČ MÉDIA NEDOMÝŠLEJÍ TATO NEBEZPEČÍ DO LOGICKÉHO ZÁVĚRU?



JEDINOU MOŽNOSTI JAK JEDNAT JE SYSTEMATICKY TESTOVAT, TRASOVAT A DÁVAT LIDI DO KARANTÉNY. ZAVÁDĚT KRÁTKODOBÁ MÍSTNÍ UZAMČENÍ NEJNAKAŽENĚJŠÍCH OHNISEK. JINAK ZAČNOU UMÍRAT LIDI PO TISÍCÍCH. POZOR, JAKÝKOLIV ODKLAD POVEDE K VÝRAZNÉMU ZVÝŠENÍ ÚMRTNOSTI.



Londýnská vláda jedná vůči pandemii také nekompetentně. V Británii nicméně vystupují v médiích informovaní odborníci, kteří vysvětlují, co se musí dělat. Že toho vláda nekompetentních idiotů kolem Johnsona není schopna, to je jiná věc.



Britští odborníci varují, že Británie je na pokraji nezvládnutí pandemie, že se pandemie zcela vymkne z rukou. Jenže Británie zaznamenává denně nárůst 3500 infekcí. Děleno šesti (podle počtu obyvatel) by to v ČR byl denní nárůst 583 nákaz. Jenže ČR má nyní denní nárůst 1541 nákaz, tedy třikrát tolik jako Británie.



Velmi rozumně hovořil v sobotu v britské televizi profesor sociální psychologie Steve Richter. Český překlad jeho rozhovoru je pod videem:







Od minuty 4.36:



Moderátorka: Steve Reicher je profesorem sociální psychologie na univerzitě v St. Andrews ve Skotsku. Je poradcem jak londýnské, tak edinburské vlády ke koronavirové krizi. Jeden bývalý hlavní vědecký poradce britské vlády dnes varoval, že Británie je v situaci, kdy je na hranici ztráty kontroly nad pandemií. Souhlasíte s tím?



Profesor Steve Reicher: Myslím, že s tím souhlasí všichni. Dnes dalších 3500 nákaz, během týdne se to zdvojnásobilo. Vidíme více přijímání pacientů do nemocnic a také více úmrtí. Ano, tohle je bod obratu, je to kritický bod.



Moderátorka: Bude mít nějaký efekt, že vlády v Británii zavádějí od pondělka zákaz setkání více než 6 lidí?



Profesor Steve Reicher: No, musíme udělat něco. A obecně řečeno, lze udělat dva druhy věcí. Zaprvé omezit vystavování lidí infekci, to znamená, že nebudou nakaženi, a za druhé můžete zlepšit systém testování, trasování a izolování nakažených. Což zabraňuje infekci v šíření. A problém je, že my máme potíže v obou těchto oblastech. Je krásné snažit se omezovat vystavování lidí infekci v domovech, omezením počtu lidí, kteří k vám mohou přijít na návštěvu, to dává smysl. Avšak je obtížné vidět toho logiku, když zároveň vláda lidi povzbuzuje, aby se vystavili víc infekci, když jim tvrdí, že musí začít znovu chodit do práce, i když mohou pracovat z domova. Vláda tvrdí, že pracoviště jsou bezpečná. S tím jsou dva problémy. Zaprvé, musíte jezdit do práce, často veřejnou dopravou, a zadruhé, vláda to prostě celé nechala na soukromých zaměstnavatelích. Aby zajistili, že jsou pracoviště bezpečná. A z průzkumu, který byl zveřejněn dnes, vyplývá, že 46 procent, téměř polovina zaměstnavatelů, přiznává, že nedokáží na pracovištích své zaměstnance sociálně distancovat, a jako obvykle nejpostiženější jsou ti nejzranitelnější pracovníci. Takže 38 procent pracovníků, kteří mají nepermanentní pracovní smlouvy, je nejvíce ohroženo. Nic nebylo podniknuto pro to, aby byli v bezpečí. Je v tom rozpor a my potřebujeme nutně integrovanou strategii, potřebujeme všechno hodnotit najednou, a ptát se, jak můžeme omezit vystavování lidí infekci a jak můžeme zlepšit testování a trasování, aby se zajistilo, když jsou lidé nakaženi, aby nenásledoval řetězec dalších nákaz. Ten řetězec dalších nákaz musíme rozbít.



Moderátorka. Existuje ale přece velmi jemná rovnováha. Ne všichni mohou pracovat z domova, Musíme brát v úvahu, že karanténní opatření poškodí ekonomiku, což ohrozí pracovní příležitosti a životy lidí později, takže je to velmi ošemetná rovnováha, ne, ohledně toho, kdy zavádět karanténní opatření?



Profesor Steve Reicher: Ukázalo se, že všeobecná představa, že musíme chránit ekonomiku na úkor zdraví veřejnosti, je velmi problematická. Před čtrnácti dny byla zveřejněna rozsáhlá studie, z níž vyplývá, že když se podíváte na ty země, které zavedly v první řadě nejvážnější opatření na ochranu zdraví veřejnosti, to jsou ty, jejichž ekonomika byla postižena nejméně. Nejlepším způsobem jak znovuotevřít ekonomiku je systematicky potlačit infekci. Vytvořit bezpečnou situaci, takže podniky pak mohou otevřít, a zadruhé to dává lidem důvěru, aby vyšli z domovů a začali používat ekonomiku. Takže potřebujeme daleko promyšlenější, integrovanější a systematičtější politickou strategii. Není možné, aby vláda na jedné straně lidem říkala, aby omezili své interakce s druhými lidmi, a zároveň jim říkala, aby zvýšili své interakce mezi lidmi. Potřebujeme koordinovanou, integrovanou celkovou politickou strategii. A v současné situaci ji nemáme.



Moderátorka: Myslíte si, že lidi budou nová karanténní opatření dodržovat? Není tady nebezpečí, že lidi jsou už koronavirem unaveni? Lidi si můžou myslet: Už mám dost těch karanténních opatření.



Profesor Steve Reicher: Vláda se obávala, že lidi nebudou dodržovat karanténní opatření před pandemií. Politikové si mysleli, že lidé nebudou karanténu dodržovat, tak odložili uzamčení země a v důsledku toho zemřelo mnoho tisíc lidí. Problém není psychologický. Z doby uzamčení země jsme viděli, že lidé jsou schopni karanténu dodržovat. Pokud budou vědět, že ta opatření jsou legitimní, dávají smysl. A hlavním problémem dnes je, že vláda obviňuje občany, že jednají špatně, namísto toho, aby jim poskytla podporu pro to, aby jednali dobře.







