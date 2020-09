České vládě: Mám obavy o zdraví i o život

18. 9. 2020





Petr Podstránský

Dobrý den,měl bych dotaz. Jsem částečně invalidní. Je mi aplikována biologická léčba na těžkou formu lupénky, která oslabuje imunitu. Léčba i obyčejné rýmy u mě trvá 3-4 týdny a dokáže mě vyřadit z provozu. Běžně mám dlouhodobě zvýšené teploty s návaly na zvracení, motá se mi hlava atd. Dále beru léky na vysoký krevní tlak, antidepresiva, léčím se s cukrovkou na inzulínu 4x denně.Od začátku tohoto roku jsem v pracovní neschopnosti s bolestmi zad. Na CT zjištěno zúžení páteřního kanálů a útlak kořenů. Byla nasazena antirevmatika vzhledem k bolestem dalších velkých kloubů. Bohužel mi dělají problémy s žaludkem. To znamená, že bolesti se vrací.Vzhledem k tomu, že mám oslabenou imunitu, jsem ukončil i své vedlejší podnikání v oboru masér, které jsem měl připravené jako zdroj obživy po té, co jsem ukončil pracovní poměr u zaměstnavatele. Odešel jsem odtud proto, že jsem přestával fyzicky i psychicky pozici vedoucího servisu zvládat. Docházelo i k bosingu, což zcela nepřekvapivě Inspektorát práce nezjistil.Nyní musím ukončit pracovní neschopnost, protože mi končí podpůrčí doba. Jistě uznáte, že se s Vámi v době covidové někteří lékaři zrovna nepářou. Čekací doby na různá vyšetření jsou v délce měsíců. Zažádal jsem vzhledem k neustále se zhoršujícímu zdravotnímu stavu o zvýšení invalidního důchodu na druhý stupeň.Takže jsem byl ohodnocen opět jako čid prvního stupně, na kontrolní posudky chodit nemusím.Mohli byste mi tedy poradit, co že mám teď vlastně dělat? Vzhledem k nemocem a biologické léčbě, je pro mě např. covid nejspíše konečná.Mám velké obavy z neschopnosti Babišovy vlády. Tady jde už o životy. V mém případě to došlo tak daleko, že se bojím do obchodu a izoluji se od lidí i kamarádů.Mohli byste mi poradit, jak vybrat mezi zaměstnáním či ohrožením života?K tomu jsem ještě zjistil, že je vzhledem k délce mých nemocí za poslední dva roky, je v ohrožení i podpora od úřadu práce.Děkuji za brzkou odpověď