Putin vyslal výsadkáře na běloruské cvičení - a zprávu Lukašenkovi

18. 9. 2020

Moskva modifikovala předem ohlášené vojenské cvičení Slovanské bratrství v Bělorusku, aby ukázala svou schopnost bez velkých příprav nasadit síly v Bělorusku. Jednotky ruské 76. gardové vzdušně výsadkové divize dorazily do Běloruska 15. září. Rusko od začátku protestů 9. srpna nerozmístilo v Bělorusku významné konvenční síly. Počet ruských vojáků na probíhajícím cvičení není znám, upozorňuje George Barros.

Kreml zřejmě náhle prodloužil trvání předem plánovaného ruského nasazení v Bělorusku. Cvičení mělo ještě 13. září - čtyři dny poté, co Srbsko zrušilo svou účast - proběhnout ve dnech 14.-25. září. Moskva v té době oznámila účast 76. výsadkové divize, 48 hodin před jejím příjezdem do Běloruska. Kreml tvrdí, že jednotky divize se vrátí do Ruska po skončení manévrů.

76. gardová vzdušně výsadková divize je zkušenou expediční silou se základnou ve Pskově nedaleko estonské a lotyšské hranice. Jednotky této divize se zúčastnily operací v obou čečenských válkách, v Kosovu, Gruzii a anexe Krymu. Tato jednotka navíc v minulosti operovala v Bělorusku. Její podřízené jednotky prováděly cvičení v Brestu během dubna 2018. Kreml zřejmě provedl náhlé nasazení divize, aby připomněl Lukašenkovi, že Rusko může rapidně nasadit síly v Bělorusku, pokud by Lukašenko nesplnil ústupky, které zřejmě slíbil během jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Soči dne 14. září.

Nicméně veřejné informační operace Kremlu zdůrazňují deeskalaci. Rusko 15. září naaranžovalo ostentativní stažení dříve oznámené policejní zálohy z rusko-běloruské hranice. Putin potvrdil existenci této zálohy potvrdil 27. srpna, kdy prohlásil, že je připravena k nasazení v Bělorusku, pokud se situace "vymkne kontrole". Demobilizace této zálohy je z větší části symbolická, protože k její mobilizaci došlo rychle a může být zřejmě znovu rychle povolána.

Kreml popírá, že by během jednání s Putinem 14. září vyvíjel na Lukašenka nátlak. Popřel, že by Lukašenko s Putinem diskutovali o právech na zřizování vojenských základen v Bělorusku a tvrdí, že půjčka ve výši 1,5 miliardy dolarů nezahrnuje politické podmínky. Žádné z těchto tvrzení není zvlášť důvěryhodné. Půjčka pomůže krýt potenciální krizi běloruských rezerv, která se zřejmě bude opakovat. I kdyby Putin tentokrát nepožadoval oplátkou nic specifického, bude mít zřejmě příležitost udělat to v blízké budoucnosti. Kreml od roku 2015 podnikl vícero neúspěšných pokusů zřídit v Bělorusku strategickou leteckou základnu a těchto požadavků se sotva vzdá.

