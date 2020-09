"Jediný způsob jak zastavit násilí" - strhnout policistům masky

17. 9. 2020

Strhávat policistům masky a zveřejňovat jejich jména je v Bělorusku novou taktikou jak bojovat proti násilí, píše Shaun Walker.



V minulých dnech zjistili běloruští demonstrati, že ať jsou Lukašenkovi muži jakkoliv krutí a jakkoliv jednají beztrestně, mají jednu zranitelnost: svůj obličej. Strhnete-li policistovi kuklu, uteče.







Od začátku protestů po zfalšovaných volbách v Bělorusku dne 9. srpna se většina policistů a dalších násilníků pracujících pro Lukašenka skrývala v maskách přes obličej. Ze záběrů z demonstrací z posledních dní vyplývá, že když obklopí velká skupina demonstrantů policisty a ztrhne jim škrabošky, jejich reakcí je zakrýt si rukama obličej a utéci.

"Jediným způsobem jak zastavit násilí je strhnout jim masky, doslovně i metaforicky. Policista, který už není anonymní, si to dvakrát rozmyslí, než začne někoho zatýkat či mlátit," konstatoval zakladatel Černé knihy Běloruska, kanálu na aplikaci Telegram, věnovanému odhalování policistů. Kanál má více než 100 000 subskribentů.Jeho organizace dostává fotografie a videa konkrétních policistů a provádí vyhledávání pomocí technologie, která identifikuje obličeje. Když to nefunguje, vydá veřejný apel, aby se lidé daného policistu pokusili identifikovat. Často lidé na fotografiích poznávají své známé a v jednom případě dokonce identifikoval svého známého aktivista, který pomáhá provozovat tento kanál.Jakmile má tým policistovo jméno, má možnost vyhledávat další informace o něm v otevřených databázích.Ve středu uvedlo běloruské ministerstvo vnitra, že zatklo 21 osob za to, že vyhrožovali policistům či jejich rodinám, a zdůraznilo, že bude dál vyhledávat a zatýkat všechny osoby, které vyhrožují policii.Minulý týden informovala Nexta, kanál na Telegramu, který sleduje více než 2 miliony lidí a který koordinuje protestní akce, že "kybernetičtí partyzáni" poslali hackersky získanou databázi osobních údajů desetitisíců zaměstnanců policie. Nexta pohrozila, že jestliže násilí proti demonstrantům do týdne neskončí, celou policejní databázi zveřejní, a požádala ty policisty, kteří za poslední měsíc od policie odešli, aby ji o tom informovali, aby Nexta chybně nezveřejnila i jejich osobní informace.Ve středu večer Nexta zveřejnila jména a data narození dvanácti pořádkových policistů, o nichž uvedla, že "mají na rukou krev". Zveřejnila také SPZ vozidel některých těchto policistů.V nedávném rozhovoru ve Varšavě popřel Stěpan Světlov, dvaadvacetiletý zakladatel Nexty, že by jeho kanál podporoval násilné útoky občanů proti policistům a argumentoval, že cílem zveřejňování identifikace policistů je je zostudi."Policisté se bojí ukázat svou tvář a skrývají se v kuklách. Lidi mají na tyto osoby nyní velmí záporný názor a řeknou všem svým sousedům a přátelům, že bydlí v sousedství zločinců," řekl.Podrobnosti v angličtině ZDE