Ursula von der Leyen: "LGBT-free zóny" nemají místo v EU

17. 9. 2020

V sedmasedmdesátiminutovém projevu na četná témata, od koronaviru až po klimatickou krizi přislíbila von der Leyenová, že bude budovat "unii rovnosti" a kritiovala evropské členské země, které rozmělňují zahraničně politické signálu EU o zásadním významu dodržování lidských práv.Jasně vyjádřila kritiku polské ultrapravicové nacionalistické vlády, která často útočí na to, co nazývá "ideologií LGBT" a kde se celá řada polských měst prohlásila za "LGBT-free zóny"."Být sám sebou není ideologie," řekla von der Leyenová, k čemu europoslanci tleskali. "Je to vaše totožnost. Takže to chci říci jasně: LGBTQI-free zóny jsou zóny bez lidskosti. A nemají místo v naší unii."EU vede dlouhodobý spor s Polskem ohledně zákonnosti od té doby, kdy tam vládnoucí strana Právo a spravedlnost oslabila nezávislost soudů. Tento boj se nyní zřejmě zintenzivní, protože von der Leyenová dala najevo, že se nevzdá zásady, že rozdělování fondů EU musí být podrobeno podmínce finanční bezúhonnosti, poté, co se vynořily otázky ohledně podvodného zneužívání fondů EU v Maďarsku a v České republice. Zdůraznila, že ochrana rozpočtu EU "před všemi druhy podvodů, korupce a konflitu zájmů" je bezpodmínečná a v té věci EU neustoupí.Podrobnosti v angličtině ZDE