Další obrat Borise Johnsona o 180 stupňů, tentokrát ohledně brexitu?

17. 9. 2020





Vzbouřenci v Konzervativní straně donutili Borise Johnsona k dalšímu ztrapňujícímu obratu o 180 stupňů. Johnson rebelujícím poslancům své strany nyní nabídl kompromis, ohledně jím navrhovaného zákona, který by porušil mezinárodní právo.



Johnson chtěl nechat v Dolní sněmovně schválit britský zákon o interním obchodu na britském území, který by zrušil ustanovení mezinárodní dohody s EU o brexitu, kterou Johnson uzavřel s Bruselem loni na podzim. Tato ustanovení garantovala, že mezi Severním Irskem a Irskou republikou nebude znovu vytvořena pevná hranice, protože by to vedlo k obnovení severoirského terorismu, a proto bude zboží převážené mezi Severním Irskem a hlavním britským ostrovem podrobováno celním prohlídkám a celním prohlášením. Johnson to asi před týdnem označil za hrubé narušení celistvosti britského státu, přestože dohodu s Bruselem o brexitu, obsahující tato ustanovení, sám podepsal a nechal schválit v parlamentě.





Ovšem celá řada poslanců Konzervativní strany odmítla schválit interní britský zákon, který by porušil oficiálně uzavřenou mezinárodní dohodu.



Po dvou dnech uzavřených vyjednávání Johnson souhlasil, že dovolí poslancům, aby hlasovali o tom, kdy uvést do praxe ustanovení jeho nového kontroverzního zákona, který by porušil dohodu Británie s EU o brexitu.



K této dohodě došlo jen několik hodin po rezignaci Lorda Keena, hlavního právníka britské vlády pro Skotsko. Ten uvedl, že zápolil s navrhovaným porušením mezinárodního práva a dospěl k závěru, že ho není schopen obhajovat.



O týden předtím kvůli tomuto navrhovanému zákonu odstoupil i Jonathan Jones, hlavní právní státní úředník britské vlády.



Johnsonova nová dohoda s poslanci však neuklidní rozzuřené politiky v Bruselu, protože britští ministři si podle něho stále mají zachovat právo potenciálně porušit mezinárodní dohodu. Kromě toho, evropští politikové poukazují, že porušením mezinárodní dohody o brexitu už je i samotný návrh tohoto kontroverzního domácího britského zákona, protože se Británie v mezinárodní dohodě o brexitu výslovně zavázala, že nic takového neudělá.



Francie prosazuje, aby Evropská unie rychle zahájila s Británii řízení o porušení mezinárodní smlouvy.



Všech pět žijících bývalých britských premiérů vyjádřilo znepokojení nad novým zákonem navrhovaným Johnsonem.



Během jednání se 27 velvyslanci EU v Bruselu ve středu charakterizoval Michel Barnier, hlavní vyjednavač EU pro brexit, jednání britské vlády jako "provokaci". Upozornil, že předložení tohoto zákona bylo taktickým manévrem s cílem vyvinout nátlak na Brusel, aby souhlasil s obchodní dohodou s Británií.



V reakci na to požadoval na tomto jednání zástupce francouzského prezidenta Macrona, aby Evropská unie zahájila proti Británii soudní řízení, což by znamenalo, že by Británie čelila obrovským pokutám.



Celá řada dalších států také hovořila o tom, že po týdnu "hluku" z Londýna vzniká otázka, zda je dosud Británie důvěryhodným partnerem.



Johnsonovo tvrzení, že se Evropská unie chystá "zablokovat Severní Irsko" viděli přítomní na bruselském jednání jako důkaz, jak nízce je Británie nyní ochotna jednat. Jedna delegace uvedla, že Británie je nyní mistrem při šíření fake news a EU musí být připravena tyto lži neutralizovat.





