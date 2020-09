Ledovec o rozloze Manhattanu se odloupl od největšího ledovcového šelfu v Grónsku

17. 9. 2020

Agentura Associated Press uvádí, že v loňském roce přišlo Grónsko o nebývalé množství ledu, které by stačilo k zaplavení celé Kalifornie do výše čtyř stop. Průměrnému Američanovi by voda sahala po hruď, a to v celém státě.



Když už hovoříme o rozpadávání ledovců, dochází k němu také v Antarktidě. Nacházejí se tam obří ledovce, Pine Island a Thwaites, které jsou zodpovědné za pětiprocentní zvýšení hladiny moře. Ukotvují západoantarktický ledovcový šelf. Kdyby se uvolnily ty části ledovcového šelfu, které ještě nejsou ve vodě, a spadly by do oceánu, v průběhu času by se hladina moře zvýšila v průměru o 10 stop.



To by stačilo k zaplavení Miami a New Orleans. Byla by to katastrofa. Takže špatné zprávy? Tyto dva ledovce už se pomalu, ale jistě začínají rozpadat.



Celý článek v angličtině ZDE