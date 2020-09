Vařili naši prapředkové potravu v horkých pramenech?

18. 9. 2020

Vědci nalezli důkazy o horkých pramenech nedaleko osad pravěkých hominidů - dlouho předtím, než se jim podařilo ovládnout oheň, informuje Jennifer Chu.

Část z nejstarších ostatků prapředků člověka byla objevena v Olduvajské rokli v severní Tanzanii, kde antropologové nalezli fosilní pozůstatky hominidů starých 1,8 milionu let. Tato oblast uchovala řadu fosilií a kamenných nástrojů, což indikuje, že se tu usadili a lovili naši nejstarší předkové.

Tým vedený výzkumníky MIT a Alcalské univerzity ve Španělsku nalezl nyní důkazy, že v dané době v Olduvajské rokli existovaly teplé prameny, poblíž archeologických nalezišť. Blízkost těchto hydrotermálních zdrojů ukazuje na možnost, že předkové člověka využívali horké prameny k vaření, například čerstvých úlovků, dávno předtím, než lidé objevili použití ohně coby kontrolovaného zdroje pro vaření.

"Pokud můžeme soudit, je to poprvé, co výzkumníci předložili konkrétní důkazy pro možnost, že lidé využívali hydrotermální prostředí jako zdroj, kde se mohla shromažďovat zvířata a kde byl dostupný potenciál k vaření," uvádí Roger Summons, profesor geobiologie na katedře věd o Zemi, atmosféře a planetách MIT.

Summons a jeho kolegové publikovali své nálezy v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Hlavní autorkou studie je Ainara Sistiagová z MIT a univerzity v Kodani. Tým dále zahrnuje doktorandku Fatimu Husainovou z MIT a dále archeology, geology a geochemiky z Alcalské a Valladolidské univerzity, univerzity v tanzanském Dar es-Salámu a Pennsylvania State University.

Ačkoliv zdaleka nelze s jistotou říci, zda pralidé vařili v horkých pramenech, tým plánuje hledat podobné lipidy produkované horkovodní bakterií, jaké nalezl ve zkoumané lokalitě, a známky hydrotermálních rezervoárů, na dalších lokacích Olduvaji a poblíž dalších míst ve světě, kde byly nalezeny osady prvních lidí.

Podrobnosti v angličtině: ZDE