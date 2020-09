Guardian: ČR zaznamenala rekordních 2139 nových nákaz

Průběžné zpravodajství

17. 9. 2020

- Mezinárodní cestující přilétající na letiště v Abu Dhabi budou muset nosit po dobu povinné čtrnáctidenní karantény elektronické trasovací zařízení. Denní infekce ve Spojených arabských emirátech výrazně stoupají, protože lidi nedodržují sociální distancování. Cestující přilétající do Abu Dhabi dostanou na čtrnáct dní elektronický náramek.- Španělský ministr zdravotnictví apeloval na regionální vládu v Madridu, aby "udělala, cokoliv je nutné k zvládnutí situace". Sílí strach, že pandemie začíná být kolem španělského hlavního města a v něm zase nezvládnutelná. Za posledních 14 dní bylo ve Španělsku registrováno 120 657 nových nákaz, třetina z nich v madridském regionu.-. V největší věznici v Libanonu je nakaženo koronavirem více než 200 vězňů.

- V Súdánu stouply ceny základních potravin kvůli záplavám, vládní cenové politice a koronavirové pandemii o 50 procent.- Světová zdravotnická organizace zdůrazňuje, že vlády musejí šířit důsledně tytéž informace. Reagovala na bláboly Donalda Trumpa, které jsou v přímém rozporu s varováním amerických zdravotníků.- Ozdravení od koronavirové pandemie bude trvat zřejmě až pět let, varuje Světová banka.- Indie informuje o dalším rekordním nárůstu infekcí, o 97 894 případů za posledních 24 hodin. Celkem je v Indii registrováno více než 5 milionů infekcí a nemocnicím dochází kyslík.- Čína uzavřela město na své hranici s Myanmarem a zahájila testování všech 200 000 tamějších obyvatel. Nákaza se totiž šířila od návštěvníků z Myanmaru.- Počet potvrzených nákaz v Německu stoupl za posledních 24 hodin o 2194.- Koronavirová vakcína bude běžně k dispozici americkým občanům až koncem roku 2021, upozornil ředitel amerických Center pro zvládání infekcí.- Průměrný vék lidí nakažených covidem se snižuje, konstatovala expertka Světové zdravotnické organizace dr. Maria Van Kerkhove. Hospitalizace osob ve věku od 15 do 49 let rostou a lze se zároveň nakazit jak chřipkou, tak koronavirem.Podrobnosti v angličtině ZDE