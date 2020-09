16. 9. 2020

V historii Spojených států se každou chvíli vyskytují okamžiky politického přeskupení - doby, kdy konsensus, který definoval éru, kolabuje a vzniká nové paradigma. Liberální éra zahájená prezidentem Franklinem Delano Rooseveltem definovala americkou politiku po generaci. Stejně tak neoliberální vlna od 80. let. Dnes se i tato éra uzavírá - její odchod byl urychlen zvolením Donalda Trumpa prezidentem a chaosem během koronavirové pandemie, napsal Ganesh Sitamaran.

Nadcházející éra bude érou zdravotních krizí, klimatických šoků, kybernetických útoků a geoekonomického soupeření mezi velmocemi. To co spojuje disparátní hrozby je, že každá z nich ani tak nepředstavuje bitvu, která by mohla být vyhrána, jako spíše výzvu, jíž je třeba ustát. Letos pandemie nutí miliony Američanů zůstat doma. Napřesrok může dojít k tisíciletému vedru, které zdevastuje zemědělství a produkci potravin. Rok na to může dojít ke kybernetickému útoku, který vyřadí rozvodnou síť nebo přeruší kriticky důležité dodavatelské řetězce. Pokud současná pandemie něco naznačuje, Spojené státy jsou velmi nepřipraveny vyrovnat se s takovým narušením. To co potřebují je ekonomika, společnost a demokracie, které dovedou předejít takovým výzvám, kde to jde, a vydržet je, odrazit se ode dna a adaptovat se tam, kde je to nezbytné - a udělat to bez toho, aby utrpěly statisícové ztráty na životech a milionovou nezaměstnanost. To co Spojené státy potřebují je velká strategie odolnosti.

Pro psychology zkoumající vývoj dítěte je odolnost tím, co některým dětem umožňuje vydržet traumatické události a vyjít z nich silnější a schopnější zvládat budoucí stresy. Pro ekology je odolnost schopností ekosystému odolávat, vzpamatovat se a adaptovat se na požáry, povodně nebo invazívní druhy. Pro experty v oblasti mimořádných situací, záchranářství a vnitřní bezpečnosti je odolný systém flexibilní, adaptabilní a dokáže vydržet dopad situace. Spisovatelka Maria Konikovová to shrnula do jediné otázky: "Poddáte se, nebo to překonáte?"

Nejvyšším cílem amerických politiků by mělo být zachování a obrana ústavní demokracie při umožnění toho, aby Američané prosperovali bez ohledu na rasu, gender, místo pobytu nebo původ. Společnost, která by tohoto cíle dosáhla, by byla lépe připravena čelit příští krizi. Rovnostářštější a spravedlivější společnost je odolnější.

Ačkoliv Američané mají sklon přemýšlet o velké strategii jako o dalekosáhlé zahraničněpolitické vizi, každá skutečná velká strategie vyžaduje pevný domácí základ. Politika Spojených států během studené války, například zadržování, měla svou domácí analogii, ačkoliv je zahraničněpolitickou komunitou méně zdůrazňována. Po generaci po 2. světové válce Demokraté i Republikáni prosazovali model regulovaného kapitalismu s vysokými daněmi, finančními regulacemi, silnými odbory a sociální záchrannou sítí. Tak narýsovali trasu mezi totalitární kontrolou v SSSR a přístupem laissez-faire, který USA uvrhl do Velké deprese. Regulovaný kapitalismus a zadržování společně tvořily velkou strategii, která definovala éru po 2. světové válce. Podobně velká strategie odolnosti nedosáhne úspěchu, dokud Spojené státy nevyřeší mnohé formy nerovnosti, křehkosti a slabosti, které podkopávají připravenost země zevnitř.

Jedna ze základních slabin americké demokracie spočívá v nefungujících procesech a zranitelnosti zahraničním vměšováním. Čtyři roky poté, co Rusko zasáhlo do prezidentských voleb v roce 2016, Spojené státy dosud nepodnikly vážné kroky na ochranu svého volebního systému před nepřátelskými cizími vládami a kyberzločinci. Důkladné reformy by zahrnovaly voličem ověřené papírové hlasovací lístky a audit volebních výsledků. Nová agentura pověřená volební bezpečností by měla vyvinout standardy a chování povinně vyžadované od zvolených představitelů, jak navrhla senátorka Elisabeth Warrenová. A jak ukázala pandemie, hlasování by nemělo vyžadovat cestu do volební místnosti v den voleb. Celostátní hlasování poštou a předčasné hlasování by poskytly během krize potřebnou odolnost - a zároveň volby usnadnily a učinily bezpečnějšími v normálních časech.

Demokracie není odolná, pokud v ni lidé nevěří. Ale důvěra Američanů ve vládu je po léta na historicky nejnižší úrovni a průzkumy ukazují, že znepokojivý počet občanů si nemyslí, že by na demokracii záleželo. Není náhoda, že tato ztráta víry spadá vjedno s dekádami rostoucí ekonomické nerovnosti a sílícího konsensu, že vláda je zkorumpovaná. Studie za studií ukazují, že americká vláda mnohem více reaguje na bohaté a velké korporace než na obyčejné občany. Jen důkladné změny pravidel regulujících lobbying, vládní etiku, korupci a najímání z privátního sektoru mohou obnovit důvěru veřejnosti.

