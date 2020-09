Chybějící Západ: Trhliny v NATO signalizují novou globální rovnováhu sil

16. 9. 2020

Je snadné přistupovat k Trumpovi jako k příčině fragmentace Západu. Ale mnohem správnější je považovat ho za pouhý symptom, napsal Jeremy Cliffe.

Pojem "chybění Západu" (Westlessness) se objevil ve výroční zprávě Mnichovské bezpečnostní konference. Poukazoval na způsob, jakým stará západní aliance, a zejména NATO, zdá se fragmentuje, takže už nelze hovořit o "Západu" jako jediné entitě. Pojem odráží výrok Emmanuela Macrona z loňského listopadu, že NATO prodělalo "mozkovou smrt".

Několik nedávných událostí připomnělo, jak pravdivé to bylo.

Jedna z nejvíce alarmujících geopolitických krizí vzniká nikoliv mezi NATO a jeho rivalem, ale uvnitř aliance. Řecko a Turecko, oba členské státy, jsou ve sporu kvůli ropným a plynovým ložiskům ve východní části Středomoří, zejména kolem řeckých ostrovů a kyperského pobřeží. Neshoda narůstá měsíce, přičemž německý list Die Welt 2. září dokonce napsal, že turecký prezident Erdogan nařídil generálům potopit řeckou loď (ti údajně odmítli).

Šokující není jen to, že dva členové NATO spolu tak špatně vycházejí, ale ostrost, s jakou to ilustruje širší trhliny v alianci. 3. září generální tajemník NATO Jens Stoltenberg oznámil, že začala jednání mezi oběma stranami, jen aby Atény odpověděly, že s ničím takovým nesouhlasily a budou vyjednávat jedině tehdy, pokud Turecko stáhne své lodě ze sporných vod. Francie se nadšeně postavila na stranu Řecka. USA zůstávají v zásadě nepřítomné.

Rivalita mezi Tureckem a Francií se také odehrává v Libyi. Po příměří zahájeném 21. srpna turecký ministr zahraničí Cavusoglu 4. září obvinil Macrona, že se "zbláznil", když reagoval na jarní odražení sil Chalífy Haftara podporovaných Francií Tureckem podporovanou Vládou národní dohody.

Ve východním Středomoří a Libyi bylo Německo "dobrým" členem NATO, když dohlíží na takzvaný berlínský proces mezi oběma spornými stranami v Libyi a vyzývá k dialogu mezi Řeckem a Tureckem. Ale také Německo je vinno porušením ducha a cílů NATO.

2. září němečtí představitelé oznámili, že lídr ruské opozice Aleksej Navalnyj, který je nyní v berlínské nemocnici, byl otráven nervovým jedem novičok. Pokud kdy existoval okamžik, kdy mělo Německo odstoupit od své podpory plynovodu Nord Stream 2, který slouží finančním a geopolitickým cílům Kremlu a podkopává postavení východních členů NATO, bylo by to tehdy. Avšak německá vláda za projektem nadále stojí.

A co USA? 1. září komentátor New York Times Michael Schmidt zveřejnil knihu "Donald Trump v. The United States", která uvádí, že bývalý personální šéf Bílého domu John Kelly sdělil ostatním, že jedním z nejobtížnějších úkolů bylo snažit se přesvědčit Trumpa, aby nevystupoval z NATO. 16. srpna bývalý poradce pro národní bezpečnost John Bolton naznačil španělskému listu La Razón, že by Trump mohl oznámit americké vystoupení z alianci jako "říjnové překvapení", aby otřásl volební kampaní. To vypadá pochybně. Ale je naprosto možné, že po volbách by se povzbuzený Trump během druhého funkčního období mohl rozhodnout vyvést svou zemi z NATO.

Ti, kdo si myslí, že by Bidenova administrativa naopak přinesla renesanci NATO špatně čtou americkou politiku, zahraniční politiku i kandidáta Demokratické strany. Biden by jako prezident byl jistě mnohem diplomatičtější než jeho předchůdce. Znovu by přistoupil k mnohostranným smlouvám, z nichž Trump vystoupil. Ale také by věděl, že vládne Americe s nižší tolerancí k zahraničnímu angažmá, větším počtem domácích potíží a s osudem, který se rozhodne spíše v Pacifiku než v Atlantiku.

Budoucím posláním NATO, pokud bude nějaké mít, se zřejmě stane realizace priorit ve Východní Evropě a postsovětském prostoru, k čemuž mezi Evropou a USA existuje zbytkový konsensus. Naopak EU bude muset zřejmě přijmout více odpovědnosti ve svém sousedství, zejména v oblasti Středomoří. Budoucí americké vlády se v převážné míře zaměří na rovnováhu sil mezi USA a Čínou v indo-pacifické oblasti.

