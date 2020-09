Čínská armáda si v Indii naběhla. Co udělá prezident Si Ťin-pching?

16. 9. 2020

V Číně se schyluje k dalším brutálním čistkám. Vládce Si Ťin-pching, který již uvalil na komunistickou stranu "nápravnou" kampaň zahrnující masovou persekuci kritiků, riskoval svou budoucnost nedávnými nájezdy na indické území, napsal Gordon G. Chang.

Naneštěstí pro něj se tyto agresivní kroky nečekaně zvrtly.

Selhání čínské armády na indické hranici bude mít důsledky. Zpočátku poskytnou záminku k výměně protivníků v ozbrojených silách. Budou tedy padat hlavy.

Důležitější však je, že selhání bude motivovat agresívního čínského vládce, který je předsedou Ústřední vojenské komise své strany a tedy velitelem armády, k zahájení další ofenzívy proti indickým pozicím.

Od počátku května čínské síly postupovaly na jih od Linie skutečné kontroly, dočasné hranice v Himáláji ustavené po válce v roce 1962, na třech různých místech v oblasti Ladaku. Hranice neí dobře demarkovaná a čínští vojáci po léta pronikali na indické území, zejména poté, co se v listopadu 2012 stal generálním tajemníkem komunistické strany současný prezident.

Květnové nájezdy indickou stranu překvapily. Moskva totiž v dubnu ujistila Indii, že rozsáhlé čínské manévry v Tibetu nejsou přípravou k překročení linie.

Čína Indii překvapila i 15. června v údolí Galwan na severním okraji sporného území. Čínské síly zde úmyslně zabily 20 indických vojáků. Šlo o první smrtící konfrontaci mezi oběma giganty za 45 let.

Peking je zvyklý, že je na sporném území po jeho, zejména proto, že indičtí lídři a vojáci jsou "psychologicky paralyzováni" potupnou porážkou v roce 1962.

Jenže to už neplatí. Předpokládá se, že v údolí Galwan Čína přišla nejméně o 43 vojáků. Podle některých zdrojů to mohlo být až 60 mrtvých. Indičtí vojáci se zapáleně bránili. Peking nemůže připustit rozsah debaklu.

Poté od počátku srpna, poprvé za půl století, Indie podnikla proti Číně ofenzívní krok, když znovu obsadila výšiny, kterých se Číňané nedávno zmocnili. Čínské síly byly překvapeny, když Indové zaútočili, a ustoupily.

Následná snaha postavit se indickým krokům se ukázala neúčinná. Přinejmenším pro tuto chvíli indičtí vojáci v nejjižnější části sporného území kontrolují území, které bývalo v čínských rukou.

Umí drak bojovat? Pozemní síly mohou postupovat proti nebráněným cílům, jak ukázaly jejich nájezdy, ale není jasné, jak efektivní by byly v boji.

V situacích, kdy čelí odporu, nemají čínské jednotky dobrý rejstřík. Poslední větší akci zažily v roce 1979, když ve snaze "dát lekci Vietnamu" zahájily "obranný protiútok" na vietnamské území, přičemž byly mnohem menším sousedem potupně odraženy.

(Číňany tehdy odrazily místní vietnamské jednotky územní obrany, tzn. druhosledové oddíly miličního charakteru - KD.)

Nyní, po dekádách bezprecedentního úsilí o modernizaci, jsou čínské pozemní síly mnohem lépe vycvičeny a vybaveny, ale zřejmě nejsou o mnoho efektivnější na bojišti.

Brzy se o čínských schopnostech dozvíme více. Neúspěch v Himáláji představuje pro čínského prezidenta problém, což znamená, že to je i problém všech ostatních. Bývalý vysoký představitel indických zpravodajských služeb Džajdéva Ranade, který nyní řídí Centrum pro analýzu Číny a čínskou strategii, v Dillí, uvedl, že Si potřebuje "vítězství" a může si vynutit další konflikt v Ladaku.

V takovém konfliktu by, uvádí Richard Fisher s z virginského International Assessment and Strategy Center, mohla Čína použít mechanizované vševojskové válčení, na něž se připravuje 30 let.

S ohledem na rapidní hromadění indických sil a jejich vysokou pohotovost nemá Si zaručen úspěch - zejména proto, že i Indie přisunula do Ladaku mechanizované síly.

Ve vysoce politizovaném čínském systému neúspěch v Ladaku nesmí být vnímán jako vina prezidenta, takže lze očekávat čistky v armádě. Vojákům nezbude, než poslechnout rozkaz k útoku.

Ostatní země by si všimly, že čínská armáda trpí nedostatky. Proč Čínská lidově osvobozenecká armáda představuje méně než souhrn svých částí? Na vině může být přehnaná politická kontrola vojenských operací - což představuje problém všech komunistických armád - nebo něco jiného. Avšak selhání při pokusu zatlačit Indy znamená, že Siova schopnost zastrašovat kohokoliv je snížena.

Naneštěstí to vypadá, že čínský lídr, který vypadal neporazitelně, musí nyní něco prokázat. Kvůli tomu je zřejmě zcela odhodlán zahájit další pokus o rozbití Indie.

