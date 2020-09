Jak se Putin dostal Americe do hlavy

16. 9. 2020

Putin se naučil destabilizovat oponenty od východoněmecké tajné policie Stasi, upozorňuje Dominic Tierney.

V srpnu senátní zpravodajský výbor oznámil s vyčerpávajícími detaily, jak Rusko ve Spojených státech zaselo svár a snažilo se vměšovat do voleb v roce 2016 ve prospěch Donalda Trumpa. Republikáni a Demokraté se okamžitě dostali do sporu o to, zda se Trumpova kampaň účastnila "zločinného spiknutí" s Ruskem, zda s ním uzavřela "tajnou dohodu", nebo "spolupráci", nebo navázala "styky" - nebo, jak tvrdí Bílý dům, byl Trump obětí masivního liberálního spiknutí. Ještě léta po volbách ruské vměšování nese Moskvě zisky tím, že staví Američany proti Američanům.

Ruský prezident Vladimir Putin je zvlášť dobrý v psychologickém válčení, protože ho trénoval po dekády. Naučil se umění destabilizace oponentů od východoněmecké tajné policie Stasi. Rusko nyní využívá stejných technik. Nicméně nezaměřuje se jen na jednotlivce; trýzní celé státy.

Koncem 80. let Putin žil v Drážďanech. Na papíře řídil dům sovětsko-německého "přátelství". V praxi byla agentem KGB, který zřejmě pomáhal Frakci Rudé armády, levicové teroristické skupině, plánovat útoky v Západním Německu. KGB se chtěla naučit sledovací techniky Stasi a Putin úzce spolupracoval s touto organizací (výzkumníci nedávno objevili Putinův průkaz Stasi).

Východoněmecká policie vyvinula metodu známou jako Zersetzung (rozložení) opozice bez použití otevřeného násilí. Myšlenka zněla zbavit disidenty příčetnosti natolik, aby ztratili vůli k odporu, nebo slovy průvodce Stasi, vyvolat "vnitřní konflikty a protiklady v nepřátelských-negativních silách, které fragmentují, paralyzují, dezorganizují a izolují". Prvním krokem kampaně bylo identifikovat slabiny cíle - zdraví, rodinu, finance - a pak na ně stále dokola útočit. Agenti Stasi mohli vniknout do bytu disidenta a přeházet obrazy nebo změnit čas na budíku. Mohli poslat jeho ženě sexuální hračku nebo pohlednici od neznámé ženy požadující výživné na dítě. Mohli přimět lékaře, aby vydali falešné diagnózy, nebo zajistit, že manažer bez vysvětlení ukončil disidentovu kariéru. Tyto techniky byly cílené, flexibilní a především účinné.

Rozložení mělo otřást disidentovou psýchou. Oponent režimu se nacházel lapen v kafkovské noční můře. Kamkoliv se obrátil, zdálo se, že ho nahání zlá síla, ačkoliv nemohl prokázat, že se na něj zaměřili. Kdo by věřil, že vláda tajně krade jeho utěrky? Některé z terčů utrpěly psychické zhroucení a jiní se zabili. Spisovatel Jürgen Fuchs, sám oběť Stasi, označil kampaň za "útok na lidskou duši".

Ruské použití metody Zersetzung je nicméně neobvyklé kalibrovaným užitím nátlaku a dobrou znalostí nepřátelských slabin, zejména zranitelnosti demokratických společností ve věku sociálních médií, populismu a nedůvěry k elitám. Tak jako se Stasi snažila zničit reputaci terče mícháním přesných a poškozujících informací se škodlivými lžemi, ruská média míchají skutečné příběhy s dezinformacemi, aby lidé pochybovali o pravdě. Moskva tvrdí, že její akce jsou obranou vůči západním snahám rozložit Rusko - a označuje každé nezávislé zpravodajství doma za psychologickou válku vedenou ze zahraničí.

Trump se nedokáže ruské strategii postavit, protože odmítá kritizovat Putina. Ale jde víc než jen o Trumpa: Čelit Rusku by bylo těžké i kdyby USA měly lídra, který by nebezpečí bral vážně. I kdyby v listopadu zvítězil Biden, může čelit opozici Republikánské strany vůči jakémukoliv tvrdému opatření. A ačkoliv ekonomické sankce možná škodí ruské ekonomice, nezahojí rozpolcení, které Zersetzung v Americe prohloubila. Putinův útok na duši národa funguje.

Podrobnosti v angličtině: ZDE