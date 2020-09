Donaldův gambit

22. 9. 2020 / Daniel Veselý

Americký prezident Donald Trump se chce za každou cenu udržet u moci, a to z dobrého důvodu. Jeho korupční aktivity či cílená sabotáž protipandemických opatření by mohly spustit lavinu žalob, a milý Donald by v ideálním případě mohl skončit za mřížemi. Mezitím si Trumpův Bílý dům už otevřeně počíná jako autoritářský režim, když usiluje o potlačení svobody slova, zbavuje se pojistek proti zneužití moci v exekutivě, dopředu zpochybňuje pro něj nepříznivý výsledek voleb zároveň podkopávaje volební systém nebo když se snaží kriminalizovat disent v ulicích, proti kterému nasazuje paramilitární jednotky. V sázce je tedy mnoho, jak volky nevolky připouštějí i pravicoví komentátoři, přičemž listopadovými volbami nic nekončí.