Trumpova Amerika: nezvládnutá pandemie, vysoká nezaměstnanost a propastné rozdíly v příjmech

8. 9. 2020

Více než čtvrtina zaměstnanců se obává, že kvůli pandemii přijde o zaměstnání, což je podle poznatků Gallupova ústavu o 15 procent více než v loňském roce. To znamená, že se počet těchto lidí téměř zdvojnásobil. Mnozí se také obávají snížení svých mezd. Zhruba 27 milionů amerických zaměstnanců nyní dostává dávky v nezaměstnanosti. Zatímco vláda hlásí zlepšení, co se počtu nezaměstnaných týče (8,4 procenta), tato cifra je o něco vyšší, nemluvě o tom, že jde o vysoké číslo, píše Juan Cole.

Krize je převážně způsobena tím, že Trumpova administrativa odmítla zavést národní program testování a trasování nebo podporovat nošení roušek; zavedla pozdní lockdown a předčasně otevřela ekonomiku. To vše prohloubilo a prodloužilo krizi v způsobem, který v jiných průmyslových demokraciích, jako je Jižní Korea a Německo, nemá obdoby.



Obavy pracujících jsou oprávněné, a to zejména těch, kteří mají nižší příjmy. Nezaměstnanost osob, jež vydělávají 27 tisíc dolarů ročně, v červenci činila 14 procent. Přitom nezaměstnanost lidí, kteří ročně vydělávají více než 60 tisíc dolarů, se snížila o pouhé jedno procento. Společnost United Airlines v říjnu propustí 16 000 zaměstnanců. Ford dává výpověď 1400 zaměstnancům. Zaměstnanci tmavé barvy pleti jsou propouštěním zasaženi ve vyšší míře než běloši.



Vzpomínáte na pozdvižení ohledně esenciálních zaměstnanců, kteří kvůli nám riskovali a stále riskují? To už je taky pryč, přestože virus usmrtil nejméně 130 zaměstnanců v potravinářských provozech a minimálně 8200 dalších se infikovalo. Abha Bhattarai v listu Washington Post píše, že rizikový příplatek pro zaměstnance v potravinářském průmyslu, který dostávali v počáteční fázi pandemie, už vyplácen není. Spousta dalších raději v zaměstnání podala výpověď, protože se nechtěla nakazit – a protože už byla vyčerpaná z jednání s hrubými zákazníky, kterým se třeba nelíbí nosit roušku. Odchod těchto osob vedl k přetížení zbývajících zaměstnanců, kteří se tak stali více zranitelnými, a navíc ještě hůře placenými. Kupříkladu jeden z dotázaných zaměstnanců dostává pouze 11 dolarů na hodinu.



Nemůžete si prakticky dovolit pronajmout byt, ani kdybyste vydělávali 15 dolarů za hodinu. V USA rovněž není snadné získat zaměstnání. Letos jen v maloobchodu zmizelo téměř milion pracovních míst.



Novinář David Cay Johnston uvádí, že téměř 87 milionů daňových poplatníků, kteří vydělávají méně než 50 000 dolarů ročně, muselo v roce 2018 vyjít s rozpočtem o 307 dolarů nižším na domácnost než v roce 2016, tedy rok před nástupem Donalda Trumpa do prezidentského úřadu.



Bože, představte si to. Pro více než polovinu amerických zaměstnanců Trump ve skutečnosti tu nejlepší ekonomiku nevytvořil. Lidé, kteří za Baracka Obamy potřebovali novou pračku za 300 dolarů, na ni jednoduše měli peníze. Za Donalda Trumpa se situace změnila k horšímu. Představte si, že se lidem daří ještě hůře než dříve: poté, co prezident Trump už půl roku nedokáže čelit pandemii a poté, co odsoudil miliony lidí k nezaměstnanosti.



Lidé nahoře si zatím počínali jako bandité, jak poznamenává Johnston. Počet daňových poplatníků, kteří za rok vydělali 10 milionů dolarů a více, vzrostl o 37 procent na rekordních 22 112 domácností.



Velké republikánské škrty, na které je Donald Trump tak hrdý, prospěly nejvíce jeho superbohatým golfovým kamarádům.



Mezitím více než 600 amerických miliardářů od začátku března zbohatlo o téměř 1 bilion dolarů.





