Donald Trump přiznal, že se snaží ochromit americkou poštu, aby občané nemohli použít poštovního hlasování

14. 8. 2020





Trump oznámil, že odmítá poskytnout dodatečné financování americké poště, aby mohla doručit poštou odeslané volební lístky v listopadových volbách. V době vážné koronavirové pandemie američtí voliči nebudou chtít jít hlasovat do volebních místností, aby se nenakazili. Je zjevné, že se Trump úmyslně snaží ochromit americkou poštu, aby zvýšil své šance na volební vítězství.



Trump ve čtvrtek odmítl schválit 25 miliard dolarů pro americkou poštu. V televizi Fox News ve čtvrtek řekl: "Když nedostanou ty peníze, nebudou moci realizovat hlasování poštou."

Trump opakovaně a lživě tvrdí, že hlasování poštou by bylo "volebním podvodem". Trump také ve čtvrtek obvinil Demokraty, že chtějí ulehčit americkým voličům, aby v době pandemie mohli hlasovat poštou.Nancy Pelosi upozornila, že v době pandemie americká pošta doručuje mnoho lékařských receptů. "Takže chce Trump poškodit seniory, je to otázka zdraví. Když chce prezident ochromit americkou poštu, útočí na všeamerickou, všemi vysoce podporovanou veřejnou instituci."Louis DeJoy, nový ředitel americké policie a velký dárce financí pro Republikánskou stranu, je obviňován, že v poště dělá škrty, aby záměrně zpomalil doručování pošty. Přicházejí zprávy o zpožďování doručování pošty v některých částech USA. Americkým pošťákům bylo zakázáno, aby pracovali přesčas, a bylo jim nařízeno, aby určité množství pošty nedoručovali, pokud by je to při jejich cestě městem zdrželo.Zpomalená pošta by mohla mít velký dopad na výsledky voleb, protože se očekává, že bezprecedentní počet Američanů bude hlasovat poštou a mnoho států vyžaduje, aby byl hlasovací lístek doručen do dne voleb. V primárkách roku 2020 bylo odmítnuto až 65 000 volebních lístků, protože nebyly doručeny včas.Podrobnosti v angličtině ZDE