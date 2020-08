Markéta Všelichová: Pomoc politickým vězňům a jejich rodinám v Turecku

13. 8. 2020 / Markéta Všelichová

Přátelé, chtěla bych vám oznámit, že pokračuje projekt VOWA (Victims of War Aid, naše organizace založena na pomoc obětem válek). Aktivity se budou dělit do tří základních skupin.

Tou první je podpora uprchlíků na území Evropy.





Druhou, nejdůležitější, pak pomoc politickým vězňům a jejich rodinám v Turecku. To "jejich rodinám" je podstatné, běžná praxe na území našeho spojence Turecka totiž vypadá tak, že zatknou jednu osobu za to, že je teroristou (rozuměj - má jiný názor než prezident Erdogan). A spolu s ním pak 15 příbuzných za "kontakt s tímto teroristou". Rodina "teroristy" nemá nárok na jakoukoli státní sociální podporu, důchod atd., není pro ně možné najít legální zaměstnání ( to by byla podpora terorismu).





Situace pak vypadá často paradoxně tak, že lidé dlouhodobě věznění například vyrábějí různé druhy ručních produktů, které jejich rodiny pak prodávají coby suvenýry turistům. Z vězení tak vlastně vy živíte rodinu. Pokud jste zavřeni s někým z bohatého západu, jako je třeba já, Markéta Všelichová, kdo vám tam nechá dva pytle oblečení, pošlete z vězení balík do Amedu a obecně Bakuru, aby měli vaši příbuzní něco teplého na zimu. Opravdu běžná praxe, vězni, jejichž situace je trochu lepší, většinou Turci s příbuznými v Istanbulu atd., nechávají před propuštěním svoje věci dlouholetě vězněným, ne pro ně samé, ale pro jejich rodiny venku.





V tureckém vězení to občas vypadá jako v mateřské školce, mnoho dětí je u svých matek prostě proto, že zavřena je opravdu celá rodina. Těmhle lidem budeme pomáhat. Pokud máte něco pěkného na sebe, co by jste rádi poslali obětem politického systému v Turecku, piště, kam si mám pro věci dojet. Ti akčnější z vás, kteří jsou ochotni dojít i na poštu a dát stovku za balík, mě přes zprávy požádejte o adresu. A říkám otevřeně, druhá možnost je momentálně vítanější, jelikož máme práce nad hlavu. Nicméně, pokud by měl někdo věcí víc, nebo poslat nemůže, samozřejmě dojedu. Prosím ale raděj hezké než očividně opotřebované věci. Včetně dětských, pro děti ve věku 0 - 4 roky.





Dále chceme pravidelně vězněné v Turecku a jejich rodiny pravidelně finančně podporovat. V Şirnaku mne jedna kurdská bojovnice s pláčem objala a řekla následují: "My jsme taky Kurdové, ty jsi bojovala za náš národ a my Tě za to do konce života budeme milovat." Odvětila jsem tehdy, že já se zbraní nebojovala a snažila se jí vysvětlit svoji činnost. Její odpověď byla "tak jste bojovali za lidskost". Jo, tohle je asi nejvýstižnější pojmenování bývalých i budoucích aktivit. Boj pokračuje a nikdy neskončí, dokud bude komu pomáhat.





Třetí, velmi podstatná oblast činnosti, je pak podpora Rojavy. Svým přátelům jsem slíbila, že po návratu využiji své nově nabyté postavení "pseudocelebrity". A i kdybych měla jít pěšky, tak všechny, kdo mají v Evropě a ve světě trochu vlivu a možnost pomoci, obejdu a pro tenhle nádherný kousek světa seženu pořádnou podporu. Tak, aby Rojave už nikdo neublížil. I tu nemocnici, kvůli které jsme s Mirou strávili čtyři roky ve vězení, tam dostaneme.





Přikládám fotky s příkladem toho, co se v tureckých věznicích vyrábí. Na eshopu se již pracuje. Pro všechny uvedené aktivity chci využít především prostředky získané z prodeje knížky a jednoho dne věřím i odškodné od evropského soudu. Myslím, že není lepší způsob, jak se za ty čtyři roky ve vězení Tayipovi Erdoganovi pomstít. Tedy "vydělat na příběhu" a za ty peníze pomoci Rojavě.





Současnou prioritou je pro mne právě dokončení knížky a také důkladná příprava a naplánování uvedených aktivit. tak, aby tentokrát již vše bylo bezchybné.