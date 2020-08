Vládnou jako robot Karel - znají jenom Ano a Ne

Desatero hříchů v boji proti s koronavirem



1. "Chytrá karanténa", která byla s velkou pompou oznámena ("chytrá karanténa pomůže lidem vrátit se do života, je to jeden z nejdůležitějších projektů v boji proti koronaviru" - Babiš) ABSOLUTNĚ NEFUNGUJE. Vina leží jednoznačně na státu.





2. V opatřeních naprosto chybí slovo DOPORUČUJE. Od června vláda odvolala prakticky všechna opatření, aniž u těch užitečných a neinvazivních dodala "doporučujeme i nadále...". Jak obrovský to má význam lze dodat na jednoduchém výpočtu:



- odhadněme, že budou-li roušky doporučené, bude je nosit 30% lidí

- dále odhadněme, že toto může snížit počet přenosů o 25% (ne vše je vzduchem, ale velká většina přenosů je kapénkami)

- znamená to, že číslo reprodukce viru se z hodnoty např. 1.20 (tj. postupná exponenciální, nezastavitelná eskalace) dostane na 0,95 (tj. postupné "umírání" viru, zpomalování šíření).





3. Chybí měkká, neinvazivní opatření. Nejjednodušším je udržování vzdálenosti, formou důrazného doporučení: "víme že to není vždy možné dodržet, ale PROSÍME, tam kde to jde, držte metr, metr a půl. Nic vám to neudělá a opět to pomůže srazit o procentíčka reprodukční číslo viru.





4. PROPAGACE opatření proti koronaviru je nulová. V západní Evropě jsou všude kde to je možné, cedule sdělující, že není vyhráno a že pořád je potřeba dělat to a ono. Profesionálně centrálně vyrobené, jednotné a trvanlivé cedule. U nás jsme si to (tak jako vše v zemi s tak kvalitním vůdcem) hezky sami vytiskli na laserové tiskárně a přilepili páskama, časem se to poblemcalo, roztrhalo, popršelo, uletělo... a nic.





5. Má-li stát dvě plonkové miliardy na nesmyslnou reklamu na čertíky na Vysočině, mohla dávat desítky miliónů Kč na boj proti koronaviru. Aspoň na propagaci eRoušky a jejího používání, když už nic.



6. Prakticky se REZIGNUJE na dezinfekci rukou. I když to asi není hlavní kanál šíření, je to opět jedna z jednoduchých, neinvazivních a neotravných věcí. V zahraničí jsou tato zařízení stále umístěna tak, aby se prakticky nedala minout, stojí v cestě, nepřehlédnutelná. U nás už se to odsunulo kamsi za roh, navíc v primitivním provedení á la flaštička s JARem. V zahraničí jsem všude viděl automaty na fotobuňku - stačí jen strčit ruku, prskne to na vás bezdotykově malinkou dávku, pořádně si to rozetřete a jde se dál. (A navíc tam mají asi něco dalšího po čem nesmrdí ruce). To u nás nejde, to nezvládneme pořídit? (Ale přidat 6.3 miliard betonářům, to jde, že?)



7. Roušky od prvního září je jako střelba po vrabci na místo, kde seděl před týdnem. Pokud nám rostou počty nakažených (a to rostou, hodně rychle), je potřeba rychlejší opatření - přinejmenším RYCHLÉ DOPORUČENÍ, které se skutečně dalo udělat ze dne na den. (Vláda jedná překotně tam kde nemá, tj. když například v šest hodin ráno vydá nařízení o zavření obchodů téhož dne, a pomalu tam, kde má jednat rychleji). Doporučení: "prosíme, noste uvnitř a v MHD roušky, pokud možno od zítřka (roušky snad každý doma má), nebudeme to stíhat, pokutovat, kontrolovat, ale pomůžete tím, pokud budeme teď opatrní, tak možná u tohoto i od září zůstaneme..." - co je na tom tak těžkého? Ale bača neumí zdvořile poprosit. Tuhle dovednost před ním rodičové skryli. V StB se neprosí.



8. Málo testujeme, málo testujeme, málo testujeme. Pomalu vyhodnocujeme (viz karvinské doly). Dobrovolné testování je prohibitivně drahé, udělá si jej jen ten koho naprosto nepálí pár tisíc z kapsy (nebo třeba 10 tisíc, jedná-li se o rodinu). OK, takže namísto aby stát podpořil finančně testy, aby stály pár stovek (což by jej stálo cca desítky miliónů), způsobeme lockdownem záseky do ekonomiky, které nás budou stát desítky miliard. Filutové!



9. Neumíme dělat opatření lokálně. I dnes máme tři okresy zcela "čisté" a dalších deset s naprosto minimálním výskytem, proti tomu osm jich má alarmující čísla. Mimochodem, kam se poděl semafor, nevíte?