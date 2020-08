Krize v Bělorusku aneb Co nebylo řečeno

Věc se má takto: jakmile se strhne mela kdesi v postsovětském prostoru, mívají liberální komentátoři celkem jasno o tom, kde je pravda a kde je lež. Avšak neznalost, opomíjení či přímo zatajování zásadních informací nikdy nepovede k pochopení té které krize. V jedné věci se však liberálové a levicově orientovaní pozorovatelé shodnou: Lukašenkův režim je skutečně zavrženíhodný a pro běžné Bělorusy představuje zásadní hrozbu.



V polovině května šéf americké diplomacie Mike Pompeo, že v rámci posilování obchodních vztahů mezi Washingtonem a Minskem jenezpracované americké ropy do Běloruska na cestě. Podle Pompea obchodní dohoda mezi oběma státy „posílí suverenitu a nezávislost Běloruska“, zatímco „americké korporace projevují zájem o vstup na tamní trh“. Trumpova administrativa při uzavírání všemožných „dealů“ samozřejmě něco tak efemérního jako lidská práva ignoruje, což by Putinem posedlým komentátorům nemělo uniknout. Ostatně ekonomická expanze – ať již hovoříme o nemilosrdných embarzích či klasických kšeftech – představuje jeden z hlavních nástrojů Trumpova Bílého domu při utužování a rozšiřování amerického vlivu, a to i v bezprostředním sousedství Ruska.