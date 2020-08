Zatímco probíhá setkání popíračů klimatických změn, požáry a hurikány pustoší Spojené státy

27. 8. 2020

Jednou z řečnic na Republikánském národním konventu (RNC) byla bývalá Trumpova velvyslankyně při OSN Nikki Haley, jež se podílela na vypovězení pařížské klimatické dohody a jež odsoudila Sandersův zelený nový úděl. Haley si nemyslí, že bychom měli klimatickou změnu zastavit, třebaže pod tlakem připouští, že k ní dochází. Koneckonců její bývalý šéf, který označil klimatickou nouzi za čínský hoax, má za to, že spalujeme málo uhlí a těžíme málo ropy. A jeho syn, Donald Trump junior, považuje Gretu Thunberg za „marketingový fígl“, píše Juan Cole.

A zatímco probíhá shromáždění popíračů klimatických změn, matka příroda se činí. V Kalifornii bezprecedentní požáry pustoší milion čtverečních mil lesů, zanechávajíce za sebou černou dystopii o velikosti Rhode Islandu. Čtvrt milionu lidí bylo buďto evakuováno, nebo jim hrozí bezprostřední evakuace. Dva z těchto požárů patří k největším v dějinách tohoto státu.



Kritikové namítnou, že lesní požáry jsou přirozeným jevem. Ano, to je pravda. Požáry tu byly vždy. Nicméně frekvence, intenzita a rozsah této pohromy je mimořádná a není na ní nic přirozeného. Tato kalamita je zčásti způsobena tím, že lidé jezdí v autech poháněných benzínem, že doma topí uhlím a plynem a že provozují vysokouhlíkové farmaření a stavění budov. A opět – klimatická nouze tyto požáry přímo nezpůsobuje, nicméně je posiluje.



Připomínám, že 16. srpna bylo v Údolí smrti naměřeno více než 54 stupňů Celsia, přičemž se s velkou pravděpodobností jedná o nejvyšší naměřenou teplotu v dějinách. Je to snad dobré znamení?



Mezitím hurikán Laura ohrožuje obyvatelstvo Louisiany a Texasu. Hurikán by mohl dosáhnout rychlosti až 110 mil za hodinu, a stát se tak nejsilnější bouří v této oblasti za posledních 15 let. Intenzita hurikánů se zvyšuje proto, že se živly pohybují nad teplými vodami. Teplé vodstvo je spojeno s vyšší vlhkostí. A zatímco teplá voda expanduje a horké počasí způsobuje tání ledovců, zvyšuje se hladina moří. A to činí bouře silnějšími.



Většina osob, jež se RNC účastní, úzce spolupracuje se zástupci fosilního průmyslu. Tito lidé dělají vše proto, aby vaše děti a vnoučata uhořely anebo aby se utopily. Republikánská strana nedokáže vyřešit klimatickou nouzi, stejně jako nedokáže vyřešit pandemii. Vše se točí okolo vydělávání peněz pro její miliardářskou klientelu. Republikáni nedělají nic proto, aby se životy běžných Američanů zlepšily.

