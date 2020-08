Odvolá Babiš ministra zdravotnictví?

29. 8. 2020 / Karel Dolejší

Na tom, co nyní Vojtěch řekl, není ovšem vůbec nic překvapujícího. Pandemie v ČR na přelomu jara a léta zeslábla kvůli relativně přísným karanténním opatřením, která zpomalila šíření viru. Jakmile byla opatření opět zrušena, podmínky pro šíření nákazy se víceméně vrátily tam, kde byly na počátku. Od té doby zůstalo jen otázkou času, kdy koronavirus "dožene a předežene" své jarní rozšíření.

Bylo také od počátku jasné, že prakticky jedinou nadějí na nějaký "návrat do normálu" bude funkční vakcína. Ovšem ani současný plán vakcinace 3,5 milionu Čechů v příštím roce nepřinese onu kontroverzní "stádní imunitu", která předpokládá rezistenci u 60 - 70 % populace. (Pozn. red. Není vůbec jisté, zda imunita proti koronaviru vůbec vzniká, nebo zda trvá déle než tak dva měsíce. Proto je představa stádní imunity poněkud šílená.) Tím spíše, že česká vakcína nakonec vůbec nemusí fungovat.

Po nedávné likvidaci hlavního epidemiologa Rastislava Maďara, který prosazoval zavedení přísnějších karanténních opatření, to chvíli vypadalo, že se premiér Babiš snaží celou záležitost před říjnovými volbami co nejvíce ututlat. Přiznat totiž, že "spasitel národa" pandemii ve skutečnosti podcenil a nezvládl, to mu volební body přinést rozhodně nemůže.

Nicméně ministr zdravotnictví, dlouhodobě bráněný premiérem před jakoukoliv kritikou, nyní náhle skutečně chyby přiznal.

Vyloučíme-li vysoce nepravděpodobnou možnost, že tak učinil navzdory svému šéfovi, vychází nám jediné: Babiš hodlá odpovědnost za obnovené šíření koronaviru veřejně připsat Vojtěchovi, aby byl sám během volební kampaně z obliga.

V logice věci by pak bylo ministra také vyměnit. Ovšemže těžko říci za koho: Vojtěchův kolega Havlíček by po převzetí třetího resortu zřejmě úplně přestal spát. A žádný další evidentní kandidát není po ruce.

Jisto ovšem je, že se tak jako tak "musel mýlit výhradně ministr, ale rozhodně ne premiér".

Takhle to totiž v autoritářských stranách organizovaných na vůdcovském principu chodí.