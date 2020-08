QAnon: antisemitská konspirační teorie, která se nyní šíří po světě

31. 8. 2020



Šílení stoupenci konspiračních teoretiků QAnon se účastnili i sobotní londýnské demonstrace proti antikoronavirovým opatřením (za jejíž organizaci pokutovala policie Pierse Corbyna, bratra Jeremyho Corbyna, částkou 10 000 liber, přibližně 300 000 Kč. V Británii je kvůli koronavirové pandemii totiž zakázáno organizovat setkání více než 30 lidí.)



Co je konspirační teorie QAnon?

Podle Donalda Trumpa jsou konspirační teoretiková QAnon "lidé kteří milují naši zemi". Pro americkou FBI je to potenciální domácí teroristická hrozba. Pro vás nebo pro kohokoli jiného, kdo si nedávno otevřel Facebook, to může být váš známý či příbuzný, který začal projevovat znepokojující zájem o "nelegální obchodování s dětmi za účelem jejich pedofilního zneužívání", o "kabalu" či o konspirační teorie o Billu Gatesovi a o koronaviru.QAnon je široká a naprosto bezpodstatná konspirační teorie, která se letos v srpnu dostala do amerického mainstreamu. Hnutí zahnívalo na okrajích ultrapravicových internetových komunit po dlouhá léta, ale jeho viditelnost se výrazně zvýšila v posledních měsících uprostřed sociálních nepokojů a nejistoty způsobené koronavirovou pandemií.Nyní bude pravděpodobně stoupenkyně QAnon zvolena do amerického Kongresu, Donald Trump (který hraje klíčovou roli v lživém narativu QAnon) ho odmítl odhalit a kritizovat. QAnon se úspěšně zmocnila hashtagu #SaveTheChildren. Pod tímto hashtagem organizuje veřejné akce a manipuluje místní sdělovací prostředky.QAnon je bezpodstatná internetová konspirační teorie, jejích stoupenci věří, že kabala amerických demokratů, uctívajících Satana, hollywoodské celebrity a miliardáři řídí svět a přitom páchají pedofilii, ilegálně kupují a prodávají děti pro sex a čerpají z krve sexuálně zneužívaných dětí chemikálii, která údajně dokáže prodloužit život.Stoupenci QAnon jsou přesvědčeni, že Donald Trump tajně vede válku proti této kabale a jejím spolupracovníkům v tzv. "hlubokém státě". Trump všechny tyto zločince odhalí a pošle je do tábora v zálivu Guantánamo.Narativ QAnon má mnoho variant, všechny jsou stejně šílené. QAnon věří, že americký prezident John Fitzgerald Kennedy, zavražděný v roce 1963, je naživu (není), že rodina Rotschildových ovládá všechny banky na světě (neovládá), že se děti prodávají na sex prostřednictvím internetových stránek amerického maloobchodníka Wayfair (neprodávají). Zloduchové v této alternativní realitě jsou Hillary Clinton, Barack Obama, George Soros, Bill Gates, Tom Hanks, Oprah Winfrey, Chrissy Teigen a papež František.Odhaduje se, že QAnon má alespoň 100 000 stoupenců. Největší facebooková skupina věnovaná QAnon měla 200 000 členů, než ji Facebook v polovině srpna zlikvidoval. Když v červnu omezil funkčnost účtů QAnon Twitteru, učinil to u asi 150 000 účtů. Když v červnu jeden článek QAnon obsahoval odkaz na rok starý článek v deníku Guardian, článek zaznamenal za pouhých 24 hodin asi 150 000 návštěv.QAnon je nejpopulárnější u starších republikánů a u evangelikálských křesťanů. QAnon se rozšířil i do Latinské Ameriky a do Evropy, kde začíná být populární v určitých ultrapravicových hnutích.QAnon je nebezpečný, protože hrozí násilím. Vliv QAnon také sílí v americké Republikánské straně, což může vážně ohrozit americkou demokracii. 77 kandidátů pro kongresové volby QAnon dnes podporuje. Jeden z nich Marjorie Taylor Greene z Georgie bude zřejmě do Kongresu letos v listopadu zvolena.Podrobnosti v angličtině ZDE