Okamurův billboard na brněnských autobusech

2. 9. 2020 / Jan Čulík





"Opravdu podpásovou ránou těchto billboardů je, že útočí na - zcela nevinné a bezbranné - děti," zdůraznil Josef Prokeš.







V dnešním rozhovoru s Britskými listy nám pan Josef Prokeš sdělil, že se na facebookovém messengeru obrátil na paní primátorku města Brna, která se okamžitě ozvala a kontaktovala v této věci generálního ředitele Dopravního podniku města Brna.







S panem Prokešem pak hovořil jeho provozní ředitel ing. Seitl, který se v podstatě omluvil. Vysvětlil, že bude nutno řešit právní aspekty toho, jaké billboardy by měl brněnský dopravní podnik zveřejňovat, omluvil se za to, že dopravní podnik se tomuto problému řádně nevěnoval a že bude muset být, právně, řešen, také ve spolupráci s odbory. Bude muset být řešeno nastavení mantinelů v této věci do budoucna. Mezitím může pan Prokeš jezdit s autobusy bez Okamurova billboardu, bohužel však kvůli platné smlouvě není možné ty billboardy odstranit.







"Velmi oceňuju snahu a vstřícnost svého zaměstnavatele," sdělil nám pan Josef Prokeš.





Zveřejňování nenávistných billboardů je vážný problém a měla by se tím zabývat Rada pro reklamu. Před posledním všeobecnými volbami v České republice měl Okamura islamofobní billboardy na pražských tramvajích - vyvolávalo to velkou úzkost u muslimských dětí, které těmi tramvajemi musely jezdit do školy.