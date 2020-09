Má stát povinnost pomoci svým invalidním občanům, aby mohli normálněji existovat? Mnoho Čechů si to zjevně nemyslí

7. 9. 2020 / Jan Čulík



Představte si, že máte ochrnutou dolní část těla, musíte sedět na kolečkovém křesle, vaše matka i otec jsou invalidi a potřebujete-li se dostat k lékaři, musíte nějak zdolat tyto schody (viz fotografie výše). Co uděláte? Žádné řešení.



Tato fotografie je z videorozhovoru s paní Marií Cinovou ze Šluknova, ze sídliště, kde podle jejího svědectví "skoro v každém zdejším paneláku je invalida na kolečkovém křesle, bezbariérový přístup však není".

Pětadvacetiletý syn paní Cinové se nedostane na záchod, protože jeho kolečkové křeslo neprojede jeho dveřmi. Rvali ho tam invalidní matka a otec, který měl problémy se srdcem a nesmí nic tahat, takže skončil v těchto dnech ve vážné situaci v nemocnici. Koho by to zajímalo. Ani čtenáři Britských listů si ten rozhovor nepustí:





Zkusil jsem v případech paní Cinové i těžce nemocného invalidy pana Jiřího Lofa, čekajícího nyní ve Vinohradské nemocnici na operaci srdečního bypassu, vystoupit z bubliny čtenářů Britských listů (česká společnost je těžce postižena kmenovým rozdělením, lidi z různých bublin spolu nekomunikují a hlavně je vzrušují různé ideologické pitomosti, nikoliv skutečné problémy, které se týkají života lidí) a zaplatit za drobný peníz v obou případech na Facebooku pro materiály o obou jejich případech reklamu.







Šokující je vyvřelá vlna nenávisti a absolutní absence empatie a lidskosti. Už mě vůbec nepřekvapuje na iracionální nenávist vůči lidem prchajícím před válkou a pronásledováním. My nenávidíme i vlastní bezmocné občany.







Mnozí Češi jsou ztraumatizovaní, nedůvěřiví a zlí.

Naivně jsem se domníval, že prvotní povinností civilizovaného státu je zajistit, aby se lidi vázaní na kolečkové křeslo byli schopni aspoň dostat domů. Proč nejsou schody u vchodů do paneláků ve Šluknově vybaveny aspoň základními kolejničkami, po nichž by se dalo kolečkové křeslo vytlačit? Jak je to možné?Případ rodiny Cinových je jen jeden modelový případ. Jak je možné, že tyto případy přetrvávají a nikoho to nezajímá? Občanům zjevně nepřijde, že by se do podobné situace mohli dostat jednoho dne i oni.Se zlou jsem se potázal. Doufám, že to zdaleka není určující, že všichni lidi v ČR takoví nejsou, ale facebooková reklama případu pana Jiřího Lofa a našeho televizního rozhovoru s ním z nemocniční postele ve Vinohradské nemocnici v první řadě vyvolala - naprosto nepochopitelně a nemotivovaně - vlnu rasistické nenávisti vůči Romům. ("Tady trpí náš člověk, Čech, běloch, a přitom ty cikánské svině dostávají od státu na dávkách obrovské peníze" - samozřejmě to není pravda.)Druhou častou reakcí byla paranoidní nedůvěra ("Já tomu případu prostě nevěřím.") - Cože? My jsme záměrně inscenovali herce, nalíčili jsme ho, aby vypadal vážně nemocně a ztrhaně, aby neměl zuby, a dali jsme ho do nemocniční postele, abychom veřejnost zmátli? Proč bychom to proboha dělali? Konspirační teoretici vůbec neřeší motivaci.Jiným zajímavým zjištěním je, že drtivá většina uživatelů Facebooku se neobtěžuje si na inzerovaný materiál kliknout, takže se neseznámí s podrobnostmi, videorozhovor si nepustí, ovšem to jim nijak nebrání v tom, aby k věci publikovali (naprosto neinformované, většinou zcela blbé) vlastní komentáře.Ohromující je však naprostá absence empatie. Demokracie v ČR funguje zjevně zcela dobře, protože když zvolení politikové invalidy a nejslabší členy společnosti zanedbávají, je to přesně to, co si velká část společnosti přeje. V civilizovaných evropských zemích je bezbariérový přístup do domů a bytů naprosto základní podmínkou, mudrlant na Facebooku nám však sděluje, že "kdyby měl stát financovat bezbariérový přístup, znamenalo by to, že by všechny byty byly nesmírně drahé".Co se to tomu národu po třiceti letech "svobody a demokracie" stalo?