Probuzení pro Londýn: Zrušte kontroverzní zákon, nebo bude Británie terčem sankcí

10. 9. 2020

Slovák z EU si pozval Brity na kobereček



Evropská unie dala Borisi Johnsonovi tři týdny na to, aby zrušil své plány porušit mezinárodní právo, nebo bude Británie čelit finančním či obchodním sankcím. Právníci Evropské unie rozhodli, že Británie už porušila dohodu o odchodu z EU tím, že předložila svůj zákon o vnitřním britském trhu. Ten zákon navrhuje porušit ustanovení o obchodu mezi hlavním britským ostrovem a Severním Irskem, které má zůstat v jednotném evropském trhu.



Evropská komise proto informovala vlády 27 členských zemí EU, že existují přesvědčivé důvody pro to, aby Evropská unie použila nápravných právních prostředků prostřednictvím evropského soudního dvora před ukončením přechodového období platného do 31. prosince, což povede k podstatným pokutám a potenciálním obchodním sankcím.







Michael Gove řekl posléze v televizi, že Johnsonova vláda ten zákon nezruší.



V drsném prohlášení po setkání v Londýně se zástupcem britské vlády, brexitérem a maniakem Michaelem Govem, konstatoval viceprezident Evropské komise Maroš Šefčovič, že Británie se musí pokusit znovu získat důvěru Bruselu. Varoval, že hrozí kolaps nynějších rozhovorů o budoucí obchodní a bezpečnostní dohodě Británie s EU a právní válka s Evropskou unií."Evropská unie nepřijímá argument, že cílem navrhovaného zákona o vnitřním britském trhu je ochránit Dohodu z Velkého pátku [která ukončila v devadesátých letech severoirské násilí a byla pevně integrována do členství Británie v EU]. Evropská unie je toho názoru, že tento návrh zákona naopak Dohodu z Velkého pátku ohrožuje," konstatovala Evropská komise v prohlášení.V prohlášení se praví, že Šefčovič sdělil Goveovi, "naprosto jasně", že britská vláda "musí tato opatření z návrhu zákona v co nejkratší době a v každém případě do konce měsíce stáhnout".Šefčovič zdůraznil, že zveřejněním tohoto zákonného nárhu Británie vážně poškodila důvěru mezi Evropskou unií a Británií. "Je nyní na britské vládě, zda tuto důvěru obnoví."Slovenský politik "upozornil britskou vládu, že dohoda o odchodu Británie z EU obsahuje celou řadu mechanismů a právních prostředků obsažených v textu, které nebude Evropská unie váhat použít", praví se v prohlášení.Podle názoru právníků EU Johnsonova vláda už porušila podmínky dohody o brexitu tím, že podnikla první kroky s cílem schválit nový zákon, který by negoval klíčové částí loňské dohody o brexitu."Už tím, že předložila tento návrh zákona, porušila britská vláda povinnost jednat v dobré víře, která je obsažena v dohodě o brexitu (článek 5), protože tento návrh zákona ohrožuje dosažení cílů dohody o brexitu," píší právníci Evropské komise.Podrobnosti v angličtině ZDE