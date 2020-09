Domorodé indiány v Amazonii terorizují drony

15. 9. 2020 / Fabiano Golgo





"Létají tady kolem nás, ty věci. Nevím, co to je. Pořád sem přilétají a odlétají. A létají kolem nás, jsou velmi blízko. Co to je? Proč to dělají? Snaží se nás zabít? Budou na nás něco házet, abychom zemřeli a oni se mohli zmocnit našeho území? Už to je tu zase," říká guajá indián Takwarixika svým rodným jazykem o videu, které létalo nad jeho kmenete v Brazílii na domorodém území Caru.



Drony, provozované neznámými operátory, létají nad vesnicemi indiánského kmene Caru, kde bydlí asi 400 domorodců, straší děti i staré lidi. Guajáové, známí také jako awás guajás nebo awás, jsou etnickou skupinou, která má kontakt s civilizací teprve až v poslední době. Až do devadesátých let dvacátého století tito lidé vůbec nevěděli nic o vnějším světě a nejméně tři skupiny jejich etnika stále ještě žijí v dobrovolné izolaci v pralese.





"Ti izolovaní indiáni se bojí, drony jim létají nad hlavou, pravděpodobně je filmují. Létají kolem nich asi deset minut a pak letí pryč. Starší domorodci si myslí, že je to zlá síla," říká náčelník Takaju Awá Guajá, z vesnice Guajá, na sousedním domorodém území Alto Turiaçu.



Drony jsou jen jednou z hrozeb, jimž čelí guajáové žijící na třech domorodých územích, Caru, Awá a Alto Turiaçu, kromě další izolované skupiny guajá v Arariboiě, od indiánů Guajajaras.



Země Awá . kde se prováděla v roce 2014 velká policejní operace brazilské federální vlády, za levicové vlády Dilmy Roussefové, jejímž cílem bylo odstranit více než 600 rodin nedomorodých nájezdníků po více než třiceti letech ilegální okupace - je terčem nové vlny invazí poté, co prezident Jair Bolsonaro zastavil veškeré vládní akce na ochranu domorodých indiánů a amazonského deštného pralesa.



Podle indiánů tlak na ně během koronavirové pandemie zesílil. Bělošští farmáři přesunují svůj dobytek do domorodých území, podle náčelníků. Fotografie pořízené indiány tyto informace potvrzují.



Nevládni organizace odhadují, že na domorodém území je chováno více než 20 000 kusů dobytka. Teď s nárůstem invazí dochází také k nárůstu kriminálních požárů, které dále ničí nejdůležitější deštný prales na této planetě.



"Žádáme o pomoc. Na našem území je množství dobytka od lidí, kteří sem pronikli. Dál tu pracují dřevařské společnosti a pily."



Jedním z nejdůležitějších a naléhavých opatření pro nátlak na Bolsonarovu vládu je, aby Evropská unie zavedla embargo na veškerý dovoz brazilského dřeva a dřevěných výrobků, hovězího masa, drahokamů, zlata a nerostného bohatství. Velká Británie je největším spotřebitelem dřevěných výrobků z Brazílie, což přímo vyvolává poptávku pro ilegální dřevorubce.



V audionahrávce, poslané svým stoupencům, vydal náčelník Karairana Ka'apor z vesnice Xié

de Alto Turiaçu to, co nazval "nouzovým signálem": "Ohrožují nás dřevorubci, farmáři a ilegální pěstitelé marihuany. Země Awá prochází velmi smutným okamžikem, dochází k množství invazí a vláda nereaguje."



Pro náčelníky jsou drony a také lety vrtulníků spojeny s protizákonnou činností na domorodém území: prodejci nezákonných drog tu pěstují marihuanu, dřevorubci, rančeři, chovatelé dobytka a lovci útočí na inspekční činnost, kterou dělají domorodé kmeny ve snaze zabránit invazím na jejich území. Indiáni utvářejí skupinu jménem "Strážci pralesa" jako způsob domorodého občanského odporu proti ničení jejich území.



Kmen Tmbés z domorodého území Alto Rio Guamá už měl dost nečinnosti vlády, a tak založil skupinu "Strážci pralesa" a začal zatýkat nájezdníky a požadovat jejich odchod.





Minulý týden, s válečnými barvami na obličeji se vydalo aso 40 ozbrojených "strážců" do tábora dřevorubců v lokalitě známé jako potok Ubin, asi 30 km od vesnice Tenetehara. Zadrželi skupinu devíti lidí, nařídili jim, ať odejdou z regionu, a pak je propustili.



Indiáni se nejprve setkali s dvaapadesátiletým nedomorodcem Altemirem Freitasem Motou. Ten stál vedle velkého stromu piquiaran, který indiánský kmen považuje za posvátný a který už byl poražen motorovou pilou. Mota odvedl indiány do svého tábora, poté, co se je původně snažil svést z cesty, do tábora je vzal teprve, když mu pohrozili šípem. Strážci pralesa pak nalezli šest dospělých mužů, ženu, která pracovala pro skupinu jako kuchařka, a dítě. Všem nařídili, aby odešli. Avšak nájezdníci se obrátili na policii a obvinili domordce z pokusu o vraždu.



Indiáni jsou nyní ve vězení!





