Nejdůležitější je v boji proti koronaviru fyzické distancování a větrání

19. 9. 2020





Vědci kritizují britskou vládu, že její heslo "hands, face, space" tedy "ruce, obličej, prostor" nedává dostatečný důraz na skutečnost, že nejdůležitějšími dvěma nástroji pro boj proti koronaviru je odstup od lidí a větrání uzavřených prostorů. Proto by okna ve vozidlech veřejné dopravy měla být trvale otevřena.



"Pokud bude vláda zdůrazňovat, že mytí rukou je důležitější než aerosolové šíření a větrání, tuhle pandemii nezvládneme," varoval virolog Juliang Tang z Leicester Royal Infirmary. Poukázal na studie, dokazující, že koronavirus se přímým kontaktem přenáší jen asi ve 20 procentech případů, v 80 procentech případů je na vině aerosolové šíření, často ve špatně větraných místnostech.

Podpořila ho antropoložka Jennifer Cole z Royal Holloway University v Londýně. "Prostor je nejdůležitějším faktorem v boji proti šíření covidu-19, uvnitř místností i venku. Mít roušku neznamená, že je stoprocentně bezpečné přiblížit se k někomu na vzdálenost menší než 2 metry. Stále nejlepší strategií je udržovat si odstup. Mytí rukou je důležité, ale přenos nákazy dotykem je daleko méné častý než přenos vydechovanýmí kapénkami.Problém je v prostředích, jako je restaurace či hostinec - kde neudržujete odstup a vaši přátelé křičí, aby je bylo slyšet, a tím se ten virus šíří. Proto vznikají ohniska nákazy - protože lidé nedodržují od sebe odstup a neuplatňují v hostincích pravidla tak, jak by to dělali jinde."Stovky vědců kritizovaly před nedávnem Světovou zdravotnickou organizaci, že dostatečně nezdůrazňovala, že největší nebezpečí vzniká z aerosolového šíření nakažených kapének. V červenci WHO změnila své předpisy a od té doby zdůrazňuje vážnost nákazy aerosolem, zejména v špatně větraných prostorách. Dokud si to lidé neuvědomí, máme problém.Podrobnosti v angličtině ZDE