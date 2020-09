WHO: Svět je teprve na začátku koronavirové pandemie

Průběžné zpravodajství

16. 9. 2020

- Sedm lidí zemřelo na koronavirus v americkém státě Maine poté, co se tam 7. srpna konala svatba, jejíž hosté nedodržovali sociální distancování a nenosili roušky. Na svatbě bylo nakaženo 176 hostů. Šest mrtvých bylo obyvateli pečovatelského domova v městě Madison. Nikdo z nich na svatbě nebyl, do domova byla nákaza zanesena účastníkem na svatbě. "Tomuto viru se líbí shromáždění," konstatovala hlavní hygienička státu Maine.

Situace v českých městech je alarmující, přitom žádná karanténní opatření se nezavádějí a případy nákaz se systematicky netestují a netrasují. Počet nákaz roste a to povede po několika týdnech k nárůstu počtu pacientů v nemocnicích a k nárůstu úmrtí. Potíž je, že ČR pandemii letos na jaře zvládlo velmi dobře, tak si nyní nedůvodně mnoho lidí myslí, že je koronavirus prkotina. Ale není to prkotin a. (JČ)

- Holandsko zaznamenalo denní rekordní nárůst nových nákaz, 1379.









Předchozí průběžné zpravodajství ZDE

- Uzamčení města New York snížilo šíření koronaviru o 70 procent, ale kdyby lidé bývali nosili roušky, pandemie by byla v tomto koronavirem těžce postiženém městě zvládnuta ještě daleko efektivněji, vyplývá z nové studie. ZDE . Americké státy, kde se znovu otevřely hostince a bary, zaznamenaly v průměru do tří týdnů zdvojnásobení počtu nákaz. ZDE - Asi 872 milionů školních dětí - polovina školáků na světě, stále ještě kvůli pandemii nemůže chodit do školy.- Téměř pětina Jihoafričanů byla zřejmě nakažena koronavirem. Jihoafrická republika registruje 650 749 nákaz, ale celkový počet infekcí je možná až "12 milionů", řekl ministr zdravotnictví Zweli Mkhize.- Švédsko zaznamenalo nejmenší denní počet nákaz od března, 108.