ČR zaznamenala za 24 hodin více než 3000 nových nákaz

- Globální počet infekcí překročil 30 milionů, dosáhl čísla 30 003 378. Registrováno je 943 203 úmrtí. Nejvíce nákaz a úmrtí, asi pětinu z těchto počtů, mají Spojené státy.



- Francie zaznamenala nový rekord nákaz za posledních 24 hodin. Registrovala 10 593 nových nákaz za poslední den. Celkem bylo ve Francii registrováno 415 481 nákaz. Velký nárůst je nejen důsledkem vyššího množství nakažených, ale také podstatným zvýšením testování.



- Stoletý muž byl propuštěn z nemocnice v Melbourne poté, co přežil koronavirus. "Je možná starý, ale nám na něm záleží," řekli zdravotníci. Z 824 osob, které v Austrálii zemřely na koronavirus, jich bylo 500 starších 80 let.



wow by @apoorva_nyc:



Last month's recommendation from the CDC saying people without Covid-19 symptoms didn’t need to get tested was *not written by CDC scientists* and was posted to the agency’s website despite their serious objections: https://t.co/B4j9ITQceT