Japonský premiér Suga bude mít problém realizovat obrannou reformu

16. 9. 2020

Nový japonský premiér sdílí značnou část své politiky s předchůdcem v úřadě, Šinzem Abem - avšak není příznivcem jeho programu velkých přeměn, upozorňuje Jack Detsch.

Jošihide Suga, který se ve středu stane japonským premiérem, pochází ze skromných poměrů. V mnoha ohledech je politickým klonem nedávno rezignovavšího premiéra Šinza Abeho. To však neznamená, že by Suga investoval srovnatelné úsilí do posilování obranných kapacit Japonska. Přitom jde o transformaci v japonské politice, kterou budou sledovat v Pekingu i Washingtonu.

Suga, který nečekaně porazil dva stranické rivaly, postrádá politický rodokmen a dovednosti, které z Abeho učinily nezbytnou figuru na mezinárodní scéně. Také chybí Abeho nutkání prolomit poválečná omezení japonské obrany a navíc je zaujat koronavirovou pandemií a jí způsobenými ekonomickými škodami. To zřejmě nedávno vzniklé snahy o posílení japonské obrany pro tuto chvíli zatlačí do pozadí.

Abe věnoval značnou energii kultivaci blízkých vztahů s Trumpem a indickým premiérem Módím, což stvrdil závazek vůči obranné organizaci Quadrilateral Security Dialogue tvořené USA, Austrálií, Indií a Japonskem.

Suga se však zřejmě soustředí především na domácí záležitosti, zejména pokud jde o oživení ekonomiky. Experti však očekávají, že bude brzy muset čelit KLDR, patrně jejím kyberútokům, a Číně, která opakovaně konfrontovala Japonsko kvůli sporným ostrovům ve Východočínském moři.

