Koronavirus: Tisíce osob nakažených koronavirem zřejmě skončí s vážnou nemocí ledvin

16. 9. 2020





Desetitisíce lidí nakažených koronavirem zřejmě budou potřebovat dialýzu nebo transplantaci ledvin. Experti varují, že dlouhodobé dopady covidu už nyní způsobují "epidemii v primární zdravotnické péči".



Až 90 procent koronavirových pacientů přijatých do nemocnice trpí příznaky ještě o dva nebo tři měsíce později - nemohou dýchat, mají bolesti kloubů, trpí únavou a bolestmi na prsou - informovali vědci v úterý výbor pro vědu a techniku britské Horní sněmovny.



Donald O’Donoghue, lékař specialista na choroby ledvin z nemocnice v Salfordu upozornil, že hlavní znepokojení vyvolává poškození ledvin. Lékaři se domnívají, že virus útočí na ledviny přímo, ale ledviny jsou také poškozovány zánětem celého organismu, vyvolaného virem.



"Normálně končí tak dvacet procent pacientů na jednotkách intenzivní péče v situaci, kdy potřebují určitou formu dialýzy. Během covidu to stouplo na 40 procent - a 85 procent pacientů mělo poškození ledvin," konstatoval. "Není pochyb, že se to děje i v komunitě, asi do menší míry."O’Donoghue uvedl, že není známo, u kolika z těchto pacientů vznikne vážná choroba ledvin, ale ty počty budou zřejmě vysoké. "Lehce by to mohly být desetitisíce další lidí vyžadujících dialýzu nebo transplantaci," zdůraznil. V Británii je v normálním roce přijato na dialýzu a pro transplantace ledvin asi 6500 lidí.Tom Solomon, profesor neurologie na univerzitě v Liverpoolu, řekl ve výboru, že je nutno dělat daleko víc pro lidi, kteří přežili nákazu koronavirem. "Praktičtí lékaři mají nyní množství pacientů, u nichž přetrvávají problémy způsobené covidem, a potřebují je posílat ke specialistům, aby se zjistilo, co se děje." Dodal: "To je skutečně současná epidemieč v primární zdravotní péči."Chris Brightling, profesor plicního lékařství na univerzitě v Leicesteru, který vede studii Phosp-Covid zabývající se dlouhodobými dopady nákazy koronavirem, poukázal na to, že z výzkumu v Itálii vyplývá, jak rozsáhlé jsou trvalé důsledku koronavirové infekce."Z italských studií vyplývá, že když studujete lidi, kteří byli v nemocnici, o dva nebo tři měsíce později, jen 10-15 procent z nich nemá trvalé problémy," zdůraznil.Brightling uvedl, že pilotní data ze skanů celého těla 50 pacientů, kteří jsou součástí studií Phos-Covid a C-MOre, dokazují širší fyziologický dopad Covidu-19."Tyto studie poukázaly na koncové poškození ledvin, jater, plic, srdce a mozku. Tato poškození postihují dva měsíce po nákaze více než třetinu pacientů. Získáváme množství důkazů, že dochází k poškození četných orgánů nemocí, která zpočátku začíná jako plicní infekce."Zatímco se většina současného výzkumu zabývá pacienty, kteří byli s nákazou covidem-19 v nemocnici, Brightling varoval, že dlouhodobé dopady, zejména únava a chronická bolest jsou pravděpodobné i u lidí, kteří mají "mírnější" formu nemoci."Někteří tito pacienti mohli mít zápal plic, s nímž nebyli v nemocnici, ale mnoho dalších zřejmě utrpělo oním širším zánětlivým dopadem, který pak postihuje velké množství orgánů v těle," řekl.Brightling dodal, že zásadním problémem je, zda některé zdravotní problémy se budou během času zhoršovat, například poškození ledvin nebo začátek nové cukrovky. "To by bylo bezpochyby znepokojující u těch lidí, kteří nebyli v nemocnici," dodal.Experti také v parlamentním výboru upozornili, že infekce covidem způsobuje i neurologické problémy, včetně mrtvic a zánětu mozku. Covid-19 také způsobuje duševní problémy nebo prohlubuje ty duševní nemoci, jimiž pacient už trpí.Sebastian Brandner, profesor neurpatologie na University College v Londýně, zdůraznil, že je potřeba většího množství pitev, aby odborníci porozuměli tomu, jak covid postihuje centrální nervovou soustavu.Podrobnosti v angličtině ZDE