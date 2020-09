Střípek z italské sur/reality

17. 9. 2020 / Vít Kučík

Giorgia Meloni je předsedkyní strany Bratři Itálie (Fratelli d'Italia), což je jedna ze dvou parlamentních stran (spolu se Salviniho Legou), která lidem ihned vytane na mysli, když se o krajní pravici mluví, přestože si říkají normální slušní vlastenci, usilující o normální svět atp., však to dobře znáte. Všichni ji znají jako Giorgiu (čti „džórdžu“), drobnou blondýnu, která zuřivě poulí očima a buší pěstí do řečnického pultíku, když sípavým hlasem hřímá proti imigrantům, neomarxistům, rudým štěnicím a dalším nepřátelům skutečných vlastenců.

Mimochodem její partaj je přímým nástupcem M.S.I. - pohrobků Mussoliniho Národní fašistické strany (doteď se snad soudí o jejich zabavený majetek) a ano, je to ta strana, kterou Zahradil slavně přijímal do své europarlamentní frakce a pro Giorgiino objetí si přijel osobně na kongres až do Říma.

Tak Giorgii, ač původně přímo jmenovaná nebyla, se ty řeči o atmosféře nenávisti asi nějak divně převalovaly v žaludku, že na internetech začala brblat směrem k rapperovi Fedezovi o úpadku kultury, že jsou jen špatným příkladem pro mládež a vše korunovala obviněním: „Já se jen ptám, jak to že Ferragni a Fedez proti šíření kokainu mezi mládeží neudělají nějakou pěknou kampaň?!“

Fedez jí na to odpověděl tweetem, ke kterému přiložil novinový článek:

„Zastupitel strany Bratři Itálie přistižen policií při nákupu kokainu.“



Někdy není fakt co dodat...