Rozhovor Britských listů 315. Bezbariérový přístup nemáme. Na invalidy se kašle

"V každém paneláku tady na tomto sídlišti je minimálně jeden vozíčkář. Nikdo s tím nic nedělá. A to jsou lidi, kteří tady bydlí léta," říká paní Marie Cinová ze Šluknova, která má invalidního syna, sama je invalida, stejně jako jeji manžel, kardiak nyní v nemocnici čekající na operaci. Paní Cinová myje syna u dřezu v kuchyni, protože se s vozíčkem nedostane do miniaturní koupelny. Potřebuje rozšíření koupelnových dveří, avšak nikdo jí - ani jiným - nepomůže. Leda spoluobčané? Ale měli by suplovat to, co je zcela jistě povinnost státu? Číslo účtu paní Cinové je 2113754545/2700. Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 4. září 2020.