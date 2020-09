Vědci: Koronavirus možná začíná být nakažlivější

Průběžné zpravodajství

25. 9. 2020

2913 případů na 58 374. Zemřelo 567 osob (od včerejška 12), 670 osob je v nemocnici. Počet lidí v nemocnici stoupl od včerejška o 32. )

Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . 23.9 stoupl počet denních nákaz v ČR o





- Koronavirus se během pandemie proměňuje, experti se domnívají, že pravděpodobně začíná být nakažlivější, počet případů v USA zase začal růst. Nová americká studie zkoumala 5000 genetických sekvencí koronaviru. Zjistila, že mutace nezpůsobují, že by byl virus nebezpečnější či měnil své dopady, ale že je zřejmě nakažlivější. Většina expertů potvrzuje, že všechny viry mutují, avšak tyto změny jsou v drtivé většině případů bezpodstatné. Virus prý možná reaguje na to, že se lidé naučili sociálnímu distancování a snaží se to překonat. Pokud virus mutuje, je zřejmé, že se bude muset měnit i případná vakcína proti němu.- Statisícům studentů ve Skotsku bylo zakázáno setkávat se s přáteli mimo svou místnost na koleji a nesmějí chodit do hostinců, barů a restaurací. Trestem může být vyhození z univerzity. Stovky studentů na Glasgow University a na dalších skotských univerzitách musely odejít do karantény poté, co po příjezdu do univerzitních kolejí tam před čtrnácti dny pořádali mejdany.- Chyby genetického systému či imunitního systému zřejmě způsobují vážná onemocnění koronavirem.