Průběžné zpravodajství

1. 10. 2020

- Světová banka investuje 12 miliard dolarů do vakcín pro chudé země. ZDE - Rusko a Čína záměrně šíří lži o koronavirové pandemii s cílem destabilizovat Západ, varoval britský generál Sir Nick Carter, šéf generálního štábu britské armády. Obě země používají internet pro "politickou válku" s cílem "ochromit soudržnost" Západu. Tyto dezinformace zneužívají koronavirové krize pro strategické výhody Ruska, včetně strategie ve prospěch ruské vakcíny. Ruskem šířené dezinformační narativy jsou zaměřeny na organizace bojující proti očkování. Z Luhansku se na internetu například rozšířila lživá zpráva, že Spojené státy prováděly testy vakcíny na dobrovolnících na Ukrajině, z nichž někteří zemřeli. ZDE

- Německo jmenovalo regiony v 11 evropských zemích jako oblasti se zvýšeným rizikem nákazy. Belgie je nebezpečná celá, stejně jako Francie, Island, Wales a Severní Irsko. Rizikové zóny existují v Estonsku, v Irsku, v Litvě, v Rumunsku, ve Slovinsku, v Maďarsku a v Chorvatsku. Jde o oblasti, kde je většinou více než 50 nákaz na 100 000 obyvatel.







- Máte-li geny Neandrtálců, zvyšuje to vaše riziko vážného průběhu Covidu-19. Asi 16 procent Evropanů a polovina obyvatel jižní Asie má dodneška část DNA od Neandrtálců. Ta ztrojnásobuje riziko vážného průběhu Covidu-19. Zjistili to vědci ve Švédsku. ZDE - Madrid se připravuje na uzamčení města. Jeho obyvatelé nebudou smět cestovat mimo město.- Experti varují, že se virus v Británii vymkl kontrole. Počet hospitalizací v zemi roste navzdory novým karanténním opatřením a zákazu společenských akcí. Británie ve středu zaznamenala dalších 7108 nákaz a 71 úmrtí.- Mladí lidé dodržují karanténní opatření stejně pečlivě jako starší občané, zjistil globální průzkum veřejného mínění. Mladí lidé jsou ale více vystresovaní covidem a jsou ochotni poskytnout větší část svých příjmů na boj proti pandemii. ZDE - Italský Senát byl suspendován poté, co dva poslanci onemocněli na covid-19.- Česká republika zavádí od pondělka mimořádný stav. Bude trvat třicet dní. (Čekal Babiš záměrně až na dobu po volbách?)