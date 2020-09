„Jsme tu za své blízké.“ Aktivisté v řetězech před ministerstvem financí požadovali ekologický rozpočet

Tisková zpráva

29. 9. 2020

Na úředníky ministerstva financí čekalo v úterý ráno pořádné překvapení. Tři aktivisté z české odnože Extinction Rebellion (Rebelie proti vyhynutí) se pomocí řetězů připoutali ke třem vchodům do budovy. Chtěli tak upozornit na zarážející nečinnost ministerstva v otázce změn klimatu a souvisejícího přechodu na čistou ekonomiku a energetiku. S sebou měli fotografie svých nejbližších a nápis „Jsme tu za své blízké“.

Celá akce před ministerstvem financí probíhala v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními a připoutaní vyjádřili odhodlání setrvat na místě až do zásahu policie. Protest je součástí týdne Velké rebelie s mottem „Chceme žít!“[1] Dále se chystá cyklojízda, zvířecí pochod a velká blokáda některé ze státních institucí.

Podle protestujících ministerstvo financí prováhalo příležitost k nastartování přechodu na ekologicky šetrnou ekonomiku, když se v současné koronavirové krizi zaměřilo na to, aby vše zůstalo co nejvíc ve starých kolejích. „Naši politici zaspali. Pokud nejsou schopni zahájit radikální ekologickou transformaci ekonomiky, mohli alespoň rozlišit míru podpory pro znečišťovatele na jedné straně a ekologicky smýšlející firmy na straně druhé,“ poznamenala tisková mluvčí Extinction Rebellion.

I přední český ekonom Tomáš Sedláček se v rozhovoru pro iRozhlas nechal slyšet, že bychom měli opustit představu ekonomiky postavené na nekonečném růstu. „Měli bychom se rozloučit s tím, že se věci neustále lepší. Jsem sice optimista, ale můj optimismus je menší než ekonomického mainstreamu, který v růstu vidí předpoklad zdravého vývoje společnosti,“ uvedl Sedláček.[2]

Protestující si ministerstvo financí vybrali, jelikož nesouhlasí s jeho rozpočtovou koncepcí a požadují, aby přestalo zavírat oči před nevyhnutelným. „Náš stát přece musí investovat úplně jinak a finance za to nesou odpovědnost. Svět se otepluje, doslova hoří, oceány stoupají. Devět let z deseti je u nás strašné sucho. Navzdory covidu spousta zemí už pochopila, že budeme čelit čím dál horším přímým důsledkům změny klimatu, jako je sucho, přemnožení škůdců, povodně, požáry nebo masová migrace lidí, a chystají se na to. ČR stále ještě patří mezi nejlepší místa k životu, a proto se nesmí držet zpátky,“ uvedla jedna z aktivistek.

Přechod na energetiku bez uhelných elektráren v ČR analyzovala i renomovaná mezinárodní právnická kancelář Frank Bold. Její studie došla k závěru, že odstavení uhelných elektráren a přechod od uhlí k obnovitelným zdrojům lze dosáhnout do roku 2030.[3] Česká Stínová uhelná komise považuje za nejpozdější termín odstoupení od uhlí rok 2035. Vedle toho připomíná, že začínáme být pozadu: Belgie dosáhla uhelné neutrality v roce 2016 a Rakousko či Švédsko letos.[4]

Čeští aktivisté mají ještě smělejší požadavky. Hnutí Extinction Rebellion vzniklo před dvěma lety ve Velké Británii, ale jeho pobočky zakládají lidé svévolně po celém světě. Politikům předkládají tři základní požadavky – vyhlásit stav klimatické nouze, dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2025 a sestavit shromáždění občanů pro demokratickou kontrolu vládních kroků v otázce klimatické krize.

Transformaci ekonomiky je podle aktivistů nutné provést promyšleně a nenechávat věc na poslední chvíli. „Poslanci nedávno schválili konec klecových chovů do sedmi let. Podobně by měli přistoupit ke všem neperspektivním oborům. Nechat dost času na transformaci, ale jasně říci, která odvětví ničí naši planetu natolik, že nemají budoucnost. Protože jinak nebudou mít budoucnost naše děti,“ uvedla tisková mluvčí.

„Nechceme lidem brát práci. Třeba v Polsku teď stávkovali horníci, aby jim nezavírali důl. My sice říkáme, že uhlí musí skončit, ale jedním dechem dodáváme, že všem pracujícím je potřeba zajistit novou práci v perspektivních oborech. V nejmodernějších zemích je to jasně daná věc. Potřebujeme plán, koncepci a vizi – naše vláda to zatím bohužel neumí zajistit.“

