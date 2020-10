Proč Trump už prohrál volby

5. 10. 2020

Stav ekonomiky může rozhodnout vše - zejména když trhy utrpěly další ztráty kvůli tomu, že se prezident nakazil koronavirem, napsal Tim Mullaney.

Míra nezaměstnanosti 7,9 % znamená, že Trump míří do voleb s nezaměstnaností stále o 68 % vyšší, než 4,7 %, které zdědil. Jeho argument, že za něj ekonomika byla v nejlepším stavu v historii, dokud neudeřil koronavirus, je pouhá výmluva: Funkční období prezidenta trvá čtyři roky. Od té doby co nastoupil do funkce zaniklo 3,9 milionu pracovních míst. To se nestalo od dob Herberta Hoovera (předchůdce Franklina Delano Roosevelta, který ještě svou politikou prohluboval dopady velké předválečné krize - pozn. BL). Biden působil jako viceprezident v administrativě, která snížila nezaměstnanost o polovinu. Trump ji ztrojnásobil, než začala sama klesat. Žádná věda, jsou to jen počty.

Bidenův plán by vytvořil takřka o 9 milionů pracovních míst více než očekávaná politika Republikánské strany, uvádí nová zpráva ekonomické konzultantské skupiny Moody’s Analytics. V jeho centru stojí výdaje na infrastrukturu, včetně 1,7 bilionu dolarů na boj s klimatickou změnou, který zahrnuje celostátní síť nabíjecích stanic pro elektrická vozidla. Pak jsou tu velké plány rozšiřování péče o děti, veřejné vysoké školy zdarma a tak dále.

