Koronavirus: Trumpova nedělní projížďka byla "naprosto neodpovědným divadýlkem"

5. 10. 2020

- Melania Trumpová nepojede navštívit Trumpa do nemocnice, protože by to ohrozilo agenty tajné služby a další zaměstnance Bílého domu i nemocnice.

- Trump byl už ve čtvrtek informován, že jeho rychlý test na covid byl pozitivní, ale nezveřejnil to, až později. píše- Státní zdravotničtí činitelé v New Jersey kontaktovali více než 200 lidí, kteří se ve čtvrtek účastnili v Bedminsteru Trumpovy akce s cílem vybírat peníze pro Republikánskou stranu, ve snaze omezit šíření viru.- Bilý dům odmítá zveřejnit, kolik jeho zaměstnanců je nakažených covidem-19.- Bilý dům zveřejnil fotografii Trumpa uprostřed konferenčního telefonátu, za přítomnosti šéfa jeho štábu. To porušuje zdravotnické předpisy, podle nichž se osoby nakažené covidem nemají stýkat s jinými lidmi.- MAry Trumpová konstatovala, že "USA je na nynějším ošklivém místě", protože členové její rodiny, včetně Donalda Trumpa, "považují nemoc za projev neodpustitelné slabosti". ZDE - Anglická vláda plánuje přísnější opatření pro nejnakaženější oblasti. K nim má patřit:- Uzavření hostinců, restaurací a zábavních středisek.- Zákaz jakéhokoliv kontaktu mimo domácnost.- Zákaz přespávání mimo domov.- Zákaz organizovaných profesiolních sportů a aktivit hobby, včetně společenských klubů- Modlitebny budou i nadále otevřeny, stejně jako školy.Británie v neděli zaznamenala rekordní počet 22 961 nákaz, jenže je to doplnění tisíců případů z posledních cca čtrnácti dní, kdy systém nefungoval. Británie, země patřící k nejpostiženějším, nedokáže v současnosti ani spolehlivě registrovat nové nákazy, konstatují kritici. ZDE https://www.theguardian.com/world/2020/oct/04/leak-reveals-possible-harsher-three-tier-covid-plan-for-england- Globální počet nákaz překonal 35 milionů, přesnáý počet je 35 008 447 infekcí. Zemřelo 1 034 818 osob. Nejvíce postuženy jsou tyto země:Nákazy:USA: 7 411 716Indie: 6 549 373Brazílie: 4 906 833Rusko: 1 209 039Kolumbie: 848 147Úmrtí:USA: 209 720Brazílie: 145 987Indie: 101 782Mexiko 78 880Velká Británie: 42 407- Od úterka budou v Paříži uzavřeny bary. V sobotu totiž nový počet infekcí ve Francii dosáhl rekordu 16 972 nákaz.- Devět newyorských čtvrtí se připravuje na uzamčení. Primátor Bill de Blasio v nich uzavře i školy a všechny životně nedůležité podniky.- Slavný japonský módní návrhář Kenzo Takada v neděli zemřel v Paříži na covid-19. Bylo mu 81 let.- Italský jih se připravuje na novou karanténu.Předchozí průběžné zpravodajství ZDE