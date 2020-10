Koronavirus: Počet globálních nákaz 34 621 100, počet úmrtí 1 028 649

Průběžné zpravodajství

3. 10. 2020

3793 případů na MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . Do 2.10. stoupl počet denních nákaz v ČR o 78 051 . Zemřelo 636 osob, (od včerejška 63), 1134 osob je v nemocnici (nárůst od včerejška o 106 osob*) ). Nejhůře postižená místa jsou Uherské Hradiště, 341.01 (!!) nákaz na 100 000 obyvatel, Benešov 264.5, Pelhřimov 201.93, Praha 196.41, Náchod 192.8, Liberec 183.91, Jeseník 181.73, Kroměříž 180.36.





*) MZČR provádí zpětné úpravy počtu mrtvých, Výše uvedený počet 106 mrtvých od včerejška byl zjištěn odečtením včera ministerstvem zdravotnictví zveřejněného počtu mrtvých od dnešního. Jenže pohlédnutím na stránky MZČR zjistíte, že ministerstvo zpětně upravuje počet mrtvých za předchozí dny. zvyšuje je, takže pak nárůst za jediný den nevypadá tak vysoký. Zřejmě jde o informace, které docházejí později.





- Indie zaznamenala 100 000 potvrzených nákaz koronavirem.- 770 studentů na Northumbria University v Anglii bylo nakaženo koronavirem, 78 z nich má příznaky. Celkem je na 65 britských univerzitách nakaženo více než 2000 studentů. Návrat studentů na univerzity byl vážným zdrojem nákaz. Mnozí, zejména studenti, kritizují anglické univerzity, že podvodně vylákaly studenty zpět na campusy, aby z nich dostali peníze za činži na kolejích a univerzitní školné, které dosahuje v Anglii horentní výše 9000 liber ročně. Po příjezdu studentů na univerzity byly školy nuceny zavést jen výuku online, jíž se studenti klidně mohli účastnit z komfortu svého domova u rodičů. Přitom v důsledku nákaz je mnoho studentů nyní na kolejích v karanténě, v malých místnostech, zuří. ZDE - Rusko zaznamenalo 9859 infekcí za posledních 24 hodin, nejvyšší počet infekcí od 15. května, kdy epidemie v Rusku vrcholila. Za posledních 24 hodin zemřelo v Rusku 174 osob, celkem Rusku registruje 21 251 úmrtí.- Američtí demokraté vyjadřují Trumpovi kvůli jeho nákaze koronavirem sympatie, ovšem zároveň poukazují na to, že si to zavinil sám. Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi zdůraznila, že Trumpovo chování během pandemie bylo "drzou výzvou, aby se něco takovéhohle stalo". Pelosiová a další demokraté vnímají Trumpovu nákazu jako výzvu, aby se proti pandemii v USA bojovalo agresivněji. Toto úsilí je už dlouho ochromováno Trumpem, který odmítal brát pandemii vážně navzdory úmrtí více než 208 000 Američanů. ZDE





- Polsko zaznamenalo nový rekord 2292 denních nákaz a 27 nových úmrtí. Celkem má Polsko, které má 38 milionů obyvatel, 95 773 nákaz a 2570 úmrtí.

- Putin poslal Trumpovi telegram, v němž mu přeje brzké uzdravení, a chválí jeho "vrozenou vitalitu".- Americký ministr zahraničí Mike Pompeo přiletěl do Chorvatska. Řekl, že naposledy byl v osobním styku s Trumpem 15. září a že jak Pompeo, tak jeho manželka měli před příletem do Dubrovníku negativní test na koronavirus.- Rusko v pátek zaznamenalo 9412 nových nákaz, což je největší počet od 23. května. Celkový počet nákaz v Rusku je 1 194 643. Za posledních 24 hodin zemřelo v Rusku dalších 186 osob, celkem je v Rusku dosud registrováno 21 077 úmrtí na koronavirus.- Spojené státy ve čtvrtek zaznamenaly 43 752 nových infekcí a 857 dalších úmrtí. Počet nákaz v USA je nejvyšší na světě, 7 273 244. USA má také nejvyšší počet úmrtí na světě, 207 808, je to pětina všech úmrtí na světě.