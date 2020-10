Vědci: Nákaza koronavirem se "v podstatě" nešíří dotykem předmětů

4. 10. 2020



Monica Gandhi, profesorka lékařství na University of California v San Francisku, sdělila americkému vědeckému serveru Nautilus, že na začátku pandemie měli lidé "mnoho strachu", že se nakazí covidem-19, pokud si sáhnou na obličej po dotyku kovu, plastů či jiných kontaminovaných předmětů či povrchů.



Nyní podle ní z důkazů vyplývá, že koronavirus na předmětech není dost silný na to, aby jím lidé onemocněli. "Nákaza se nešíří dotykem předmětů," říká Gandhíová. "Šíří se tím, že jste příliš blízko někomu, kdo šíří virus z nosu a z úst, aniž by si toho byl ve většině případů vědom."





Vyplývá to z nedávného výzkumu Emanuela Goldmana, amerického mikrobiologa, který zkoumal celou řadu laboratorních studií, které nalezly stopy koronaviru přežívajícího hodiny a někdy celé dny na předmětech.



Nemocnice, firmy a veřejné instituce vydaly miliardy dolarů na "hluboké čištění", na dekontaminační procesy. Jen britské hotely prý na to vydaly už 7 miliard liber.



Avšak Goldman tvrdí, že testy v laboratorních podmínkách "nemají reálnou vazbu na skutečný svět". Zjistil, že stopy koronaviru na předmětech nejsou realisticky nakažlivé a charakterizoval možnost nákazy dotykem předmětů jako "velmi malou".



V britském lékařském časopise The Lancet napsali italští vědci, že jejich pokusy vypěstovat koronavirus ze vzorků získaných z předmětů z koronavirové nemocnice v Pavii v severní Itálii byly neúspěšné. "Naše zjištění jak se zdá podporuje Goldmanův argument, že nákaza dotykem neživých předmětů je méně častá, než se dosud usuzovalo," uzavřeli vědci.



