ExxonMobil plánuje zvýšení emisí oxidu uhličitého

8. 10. 2020

ExxonMobil, na rozdíl od Shellu nebo BP, ani nepředstírá, že by se výrazně zajímal o zelenou energii. Obchodní model této společnosti vede ke spalování planety. Darren Woods chce tento neblahý proces urychlit více než kdykoli předtím, a to jen proto, aby zvýšil zisky své společnosti, píše Juan Cole .

Oxid uhličitý je velmi nebezpečný plyn zachycující teplo. Když ho pumpujete do atmosféry, je to jako kdybyste tam odpalovali jaderné bomby.

Je mu zcela lhostejné, co se stane s planetou a se zdravím Američanů. Jedná se o druh psychopatokracie, tedy o vládu těch, kdo nemají svědomí.



Hlavním rozdílem mezi Donaldem Trumpem a Darrenem Woodsem (oba lze považovat za narcisty nesoucí odpovědnost za úmrtí v masovém měřítku) je, že Woods se raději vyhýbá světlu reflektorů. Pokud vás něco z toho rozčílí, je to známka toho, že jste normální. A naštěstí existuje způsob, jak tuto frašku zvrátit. V listopadu volte tak, aby se Donald Trump dostal z Bílého domu.



A pokud si to můžete dovolit, pořiďte se elektromobil. Podívejte se na současnou nabídku vozidel poháněných elektřinou. Ceny podstatně klesly a dojezd elektromobilů se zvýšil na 250 až 300 mil. Pokud vlastníte dům a budete v něm žít deset nebo více let, přijdete o peníze, jestli nebude využívat solární panely. Automobil i vaše spotřebiče mohou využívat solární energii. Pak se vám výdaje za elektromobil vrátí rychleji. Navíc už nikdy nebudete muset kupovat benzín od společnosti ExxonMobil a pumpovat do atmosféry oxid uhličitý.



Ne každý si nyní může dovolit elektromobil (i když miliony z nás mohou). Ale každý může volit. Jakmile do Oválné pracovny zvolíme Joea Bidena, musíme na něj vyvinout tlak, aby USA přistoupily k elektrifikaci dopravy. Americké automobily by tak mohly dominovat na světovém na trhu a zároveň by vznikla stabilní a dobře placená pracovní místa.



Po čase nebude o Donaldu Trumpovi nebo Darrenovi Woodsovi ani vidu ani slechu. Vzduch bude čistý, bez virů a benzínových výparů.

