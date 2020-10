Koronavirus: Světová zdravotnická organizace: Je zřejmě nakaženo na světě 10 procent lidí

Průběžné zpravodajství

6. 10. 2020

- Donald Trump se prý velmi rychle vrátí do předvolební kampaně. Fake News prý podle něho zveřejňuje jen falešné průzkumy veřejného mínění. Je to zjevně reakce na nejnovější průzkum televize CNN, podle něhož má většina Američanů k Trumpově postoji vůči koronaviru záporný postoj.

osob (od včera uváděného počtu je to nárůst o 31 mrtvých), 1242 osob je v nemocnici (od včera uváděného počtu je to nárůst o 60 pacientů).

- Počet pacientů nakažených koronavirem ve Francii poprvé od 28. května přesáhl 1400.



- Tisková tajemnice Bílého domu Kayleigh McEnany testovala pozitivně na koronavirus. V posledních dnech nenosila na tiskových konferencích roušku, přestože byla ve společnosti nakaženého Donalda Trumpa. Ke konsternaci novinářů se Bílý dům stal ohniskem nákazy. McEnany odmítla sdělit, kolik zaměstnanců Bílého domu je nakaženo.



- V Británii dělá vláda z testování a trasování kůlničku na dříví. V důsledku selhání počítačů nezaregistroval britských systém až 50 000 kontaktů nakažených osob. Nákazy totiž zdravotnictví zaznamenávalo do zastaralé excelové tabulky, která nedokázala obsáhnout větší množství dat a pracovníci si neuvědomili, že se to řadu dní vůbec neregistruje. Více než 16 000 případů nákazy v Anglii z posledních týdnů zůstalo neregistrováno.



- Světová zdravotnická organizace varuje, že na světě bylo nakaženo covidem asi 10 procent jeho obyvatelstva, to by bylo asi 800 milionů lidí. Znamená to ale, že 90 procent obyvatelstva je stále koronavirem zranitelných.



- Španělsko o víkendu zaregistrovalo rekordní počet nových nákaz, 23 480, čímž celkový počet nakažených Španělů překročil 800 000.



- Bary v Paříži budou uzavřeny, protože počet nákaz tam stoupá mezi mladými lidmi.



- V Íránu zemřelo za posledních 24 hodin rekordních 235 lidí, vyrovnalo se to rekordu z doby před deseti týdny.



- Evropa nezvládá nárůst nákaz.