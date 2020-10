Řeckou ultrapravicovou stranu Zlatý úsvit prohlásil soud za zločineckou organizaci

8. 10. 2020





Proces s politickou stranou Zlatý úsvit začal v roce 2013 s vraždou antifašistického hudebníka. Ve středu byl předseda této strany a šest jeho kolegů odsouzeni za to, že vedli kriminální organizaci. Jeden stoupenec této politické strany byl shledán vinným z vraždy a dalších patnáct osob bylo odsouzeno za spiknutí v tomto případě.





V rozhlase BBC k tomu pohovořil Paul Mason, ekonomický novinář a odborník na Řecko:



Šéf strany Zlatý úsvit Nikos Mikaljojakos, byl svým způsobem potvrzen ve funkci jedním z bývalých generálů, kteří selhali. Pamatujme, že Řecko mělo vojenskou diktaturu, ta byla svržena. A z toho koncem sedmdesátých let vznikla nová pravice. Když začala v devadesátých letech migrace z Albánie, velmi to v Řecku podpořilo pravici. Ale až po hospodářské krizi, po roce 2008, začal mít Zlatý úsvit znepojující a vážný vliv v řecké politice. V roce 2012 získali najednou 21 poslanců v parlamentě. A důležité bylo, že tohle byla ultrapravicová organizace, která - skoro jako všechny ultrapravicové organizace v Evropě - vůbec nepředstírala, že by se chtěla v parlamentě chovat slušně. Tato "strana" otevřeně páchala násilí a byla to právě výjimečnost strany Zlatý úsvit, která přiměla vlády jinýh zemí, aby neustále vyvíjely nátlak na řecké úřady a ptaly se, jak je možné, že tato kriminální organizace má poslance v parlamentu. A dnes, sedm let po zatčení, byli konečně prohlášení kriminální organizací.



Moderátor: Někteří lidé říkali, že Zlatý úsvit byl verzí populistických evropských stran, britský konzervativní týdeník Spectator jej srovnal s britskou stranou UKIP! Ale vy říkáte, že ta strana byla úplně jiná, že do demokracie nepatřila.Paul Mason: Problémem bylo, že dělali obojí. Já bych je nesrovnával s UKIPEM, spíš byli daleko více jako francouzská Národní fronta. Jejich politické zaměření, chodili v oblecích, měli osobní strážce a to všechno, opravdu vypadalo jako Národní fronta Marine Le Penové. Ale zároveň chodili v tričkách a fyzicky útočili na druhé lidi. A když jsem jednoho z těchto lidí interviewoval, který byl ve středu shledán vinným, že provozuje kriminální organizaci, Ilias Panajotoros, ptal jsem se ho, "Proč si myslíte, že vám to může projít?" a on mě v podstatě odpověděl, "No, projde nám to."Ve středu byl shledán vinným muž, který zavraždil toho rapového umělce, ten vrah byl členem Zlatého úsvitu, jiní byli odsouzeni za to, že tu vraždu a další útoky zorganizovali, a co je velmi důležité, co je myslím nesmírně důležité pro Evropu, vedení Zlatého úsvitu, včetně všech jeho vedoucích poslanců, byl odsouzen za to, že provozovali kriminální podnik. To je ostrý zásah proti ultrapravicové organizaci. Proti pravděpodobně nejvýznamnější pravicové organizaci v Evropě.Moderátor: Odkud pochází jejich politická podpora?Paul Mason: Jejich podpora pocházela od chudých lidí. Od chudých lidí například v Aténách, v městě Thessalonika. Kteří, ano, byli nesmírně zklamáni tím, jak Evropa Řecku vnutila ekonomické podmínky. Šéf Zlatého úsvitu mi řekl: Podpora pro tradiční strany zkolabovala, teď je u moci levicová Syriza, až ti prohrají, jsme na řadě my. Naštěstí se to nestalo. Částečně proto, že v současnosti můžete docela přijatelně požadovat potápění člunů s uprchlíky v Egejském moři a být při tom členem mainstreamové konzervativní strany. Myslím, že v Řecku je silný proud násilného nacismu, neofašismu a od nynějška bude muset dál existovat v podsvětí, kde existoval vždycky. Rozdíl bude v tom, že tato ultrapravice už nebude mít 21 poslanců.Moderátor: Vy jste řekl, že je to důležité pro celou Evropu, tento nynější verdikt. Proč tomu tak je?Paul Mason: No, jeden z odsouzených je stále ještě europoslancem. Sedí v Evropském parlamentě jako nezávislý. Avšak ultrapravicový radikalismus v různých jeho formách je na vzestupu. Zrovna dnes zveřejnila německá vláda zprávu, že v německé policii, v armádě a v bezpečnostních službách bylo objeveno 1400 případů neonacismu. A to vidíme v Německu, které má antifašistickou ústavu. A přesto má tento problém. Máme covid-19, myslím, že ten jen posílí deglobalizaci. Ten jen posílí xenofobní narativy. A tak Zlatý úsvit byl extrém a pro mě to ukazuje vzor, jak by se měla chovat soudnictví i v jiných zemích a jak by měla jednat proti takovýmto organizacím.Zdroj v angličtině (audio) ZDE (od minuty 49)